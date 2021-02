L’inde veut bannir les cryptomonnaies au profit d’une devise officielle

Le pays projette de faire passer un texte de loi visant à interdire les cryptomonnaies privées, pour les remplacer par une monnaie numérique officielle.

Créer une monnaie numérique officielle pour remplacer le Bitcoin, et l’ensemble des autres cryptomonnaies numériques privées déjà présentes sur le marché ? L’idée vient d’Inde, et elle pourrait bien être mise en place par le gouvernement d’ici quelques mois. Officialisé vendredi sur le site de la chambre basse du Parlement, le projet permettrait d’instaurer “un cadre de facilitation pour la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Banque de réserve de l’Inde (RBI)”, tout en interdisant “toutes les cryptomonnaies privées”, hormis « certaines exceptions”, afin de continuer à promouvoir les technologies sous-jacentes à la cryptomonnaie.

Ce n’est pas la première fois que l’idée de bannir les cryptomonnaies est évoquée en Inde. En 2019, un groupe de travail du gouvernement avait recommandé de les interdire, prévoyant même de lourdes sanctions pour toute personne ayant recours à ce type de devises numériques. Dès avril 2018, la RBI avait déjà demandé aux institutions financières indiennes de rejeter les cryptomonnaies. Cependant en 2020, la Cour suprême s’était finalement rangée du côté des défenseurs du Bitcoin, en annulant l’interdiction de la banque centrale. En interdisant les monnaies virtuelles au profit d’une solution plus officielle, l’Inde pourrait non seulement mieux contrôler les fluctuations de ces fonds, mais aussi leur apporter une stabilité proche des monnaies conventionnelles, à l’inverse des cryptomonnaies, dont le cours fluctue énormément. Rien qu’au cours des dernières semaines par exemple, le Bitcoin a chuté à un peu plus de 24 000 € l’unité, avant de monter à plus de 33 000 € le 8 janvier dernier. En 2009, la première estimation de la valeur d’un bitcoin portait l’unité à environ 0,0007 €. Autant de records qui ne semblent pas prêts de s’arrêter.