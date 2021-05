Google Pixel 6 : voilà à quoi il devrait ressembler (et c’est osé)

De premiers rendus 3D du Google Pixel 6 font irruption sur la toile et nous dévoilent un look très atypique.

© Front Page Tech / Youtube

Après plusieurs smartphones jugés un peu trop simplistes par certains, Google pourrait revenir fort avec ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Jon Prosser, célèbre leaker qui ne vise pas toujours juste, prétend connaître le design du futur fleuron de Google. Il partage quelques rendus basés, selon lui, sur une source sûre. On vous laisse vous faire une idée.

S’il convient encore de prendre ces rendus avec les pincettes d’usage, il est clair que Google chercherait là à prendre une toute autre direction en matière de design. Alors que le constructeur californien a toujours misé sur la sobriété, le Pixel 6 pourrait opter pour un look bien plus clivant. À l’avant, on retrouverait un écran borderless avec un poinçon pour accueillir la caméra frontale, et, probablement, un capteur d’empreinte intégré à la dalle, une première sur un Pixel.

Mais c’est surtout à l’arrière que le changement devrait sauter aux yeux, si l’on en croit ces rendus. Google opterait ainsi pour un large bloc photo qui s’étendrait de part et d’autre de la face arrière du smartphone. Ce bloc comprendrait deux capteurs sur le Pixel 6, et trois sur le Pixel 6 Pro.

D’ailleurs, si l’on ne parle pas de Pixel 6 XL, c’est aussi parce que Jon Prosser explique que Google aurait décidé d’abandonner le dénominatif « XL » pour passer au « Pro ». Cela reviendrait peu ou prou au même puisque les deux smartphones devraient simplement proposer deux tailles d’écrans différentes.

Logiquement, ces nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient débarquer cet automne. De plus, ils s’accompagneraient cette fois-ci d’une première montre connectée Pixel, laquelle pourrait être présentée prochainement.