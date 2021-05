Rival 5 : SteelSeries lance une souris pour les joueurs à prix abordable

Les joueurs sont la cible privilégiée de nombreux constructeurs de PC et de périphériques qui n'hésitent pas à alourdir la facture de leurs produits. Mais tous les joueurs ne roulent pas forcément sur l'or, c'est pourquoi SteelSeries propose une souris pour les petits budgets.

La Rival 5 est la nouvelle souris filaire à destination des joueurs dont le budget n’est pas extensible à l’infini. Le périphérique de SteelSeries coûte en effet 69,99 euros, ce qui sur le papier représente un rapport qualité/prix bien adapté. Au niveau du design, impossible de ne pas rapprocher ce modèle de la Rival 600, mais la Rival 5 est plus simple et peut-être même plus ergonomique : sa forme globale, aux courbes plus douces, devrait la rendre plus confortable en main.

Tout ce qu’il faut pour jouer

La souris intègre 9 boutons programmables, avec 5 boutons sur le côté pour lancer des actions rapides. Son capteur optique TrueMove Air est censé offrir une réactivité sans faille avec 18.000 CPI (Counts Per Inch), 400 IPS (Inches Per Second) et le support d’une accélération jusqu’à 40G. SteelSeries promet un véritable suivi 1:1, trois plus plus précis que chez la concurrence.

Les micro-switchs ont été conçus pour résister à 80 millions de clics, ils sont de plus certifiés IP54 pour la résistance à la poussière et à la sueur. Impossible d’échapper aux LED de couleur dans un produit « gaming » : la Rival 5 comprend dix zones lumineuses (16,8 millions de couleurs) qui peuvent se synchroniser avec les autres appareils de SteelSeries.

La souris pèse 85 grammes, elle est longue de 128,8 mm pour une hauteur maximale de 42 mm et une largeur maximale de 68,15 mm. Elle est accompagnée d’un câble tressé Super Mesh avec une maille en microfibre ce qui améliore sa résistance aux frottements. Le constructeur assure que le rongeur sera à son aise avec les derniers titres du moment, qu’il s’agisse de Fortnite, Apex Legends ou encore Hitman 3.