Amazon lance de nouveaux écrans connectés Echo Show

Amazon rafraichit sa gamme d'Echo Show avec deux nouveaux modèles qui se distinguent par de meilleures caméras. Ces écrans connectés, à placer sur la table de nuit ou sur le coin du comptoir de la cuisine, sont désormais disponibles.

Il y a un marché pour les écrans connectés. En tout cas, Amazon y croit avec les nouveaux Echo Show 5 et 8, qui ont pour mission d’accélérer des ventes déjà en forte croissance. Le premier modèle se destine plutôt à la table de nuit avec son écran de 5,5 pouces qui peut le transformer en réveil connecté. On peut créer une routine matinale personnalisée qui va allumer la lumière dans la chambre et ailleurs dans la maison.

Des écrans à poser partout dans la maison

L’écran affiche les dernières nouvelles et informations sportives de la nuit, il est aussi possible de programmer des alarmes et des minuteurs, et l’utilisateur pourra consulter ses rendez-vous de la journée… ou carrément des séries en streaming (Prime Video, Netflix, Molotov sont compatibles). L’Echo Show 5 intègre aussi une caméra HD améliorée qui double le nombre de pixels par rapport au précédent modèle (le flux vidéo est aussi visible sur l’app mobile Alexa).

L’Echo Show 8 est plus imposant avec son écran HD de 8 pouces dont la principale nouveauté est une caméra de 13 mégapixels (avec cache-caméra) qui maintient l’utilisateur au centre du cadre lors des appels vidéo. Les vidéoconférences pourront impliquer jusqu’à 7 participants. Par ailleurs, ce modèle embarque deux hauts parleurs afin de mieux profiter des contenus vidéo et musicaux en streaming.

Le grand écran profite aussi de l’intégration avec des services Amazon : Alexa proposera des listes de lecture et des recommandations de radio depuis Amazon Music ou Spotify, ainsi que des diaporamas tirés d’Amazon Photos (les membres Prime bénéficient d’un stockage illimité en pleine résolution). L’Echo Show 8, disponible en anthracite ou en blanc, coûte 109,99 €. L’Echo Show 5, commercialisé en anthracite, blanc et bleu, revient à 79,99 €.