Dès ce 18 mai 2021, Apple Music pourrait inaugurer une nouvelle offre HiFi. Des AirPods 3 seraient également au programme.

© Apple

« La musique ne sera plus jamais la même », peut-on lire dans l’application Apple Music depuis peu, accompagné d’une mention « à venir », signe évident d’une annonce imminente. Le service de musique en streaming pourrait en effet accueillir une nouvelle offre dans les prochains jours.

Les premiers indices sont apparus il y a quelques semaines et pointaient vers le lancement d’une offre « Haute Fidélité » d’Apple Music, au même prix. Plusieurs références ont été trouvées dans les dernières bêta d’iOS, comme la présence d’un nouveau codec Lossless. 9To5Google avait ainsi déniché deux références de la sorte : « Lossless ALAC jusqu’à 24 bits/48 kHz » et « Lossless High-Res ALAC jusqu’à 24 bits/192 kHz ».

Quant à ce nouveau teaser et son logo pivotant, il semble annoncer l’arrivée de l’audio spatial sur Apple Music. Pour rappel, cette nouveauté est apparue avec les AirPods Pro (et compatible avec les AirPods Max) et permet de profiter d’un son surround à 360° sur les contenus compatibles, et aussi, peut-être prochainement, Apple Music.

AirPods 3 en approche ?

Selon le YouTubeur Luke Miani, généralement peu friand de rumeurs, le lancement de cette nouvelle offre devrait survenir ce 18 mai 2021. Apple Music HiFi n’arriverait pas seul : des AirPods 3 sont également prévus au programme. Cette nouvelle génération d’écouteurs true wireless devrait adopter un design proche des AirPods Pro, avec une tige plus courte, mais ils n’opteraient pas pour un format intra-auriculaire. Apple pourrait dévoiler le tout ce mardi via communiqué de presse. On reste à l’affût !