Parcs d’attraction : découvrez les dates de réouverture en France

Mickey Mouse, Astérix et Harry Potter se préparent à accueillir de nouveaux les visiteurs dans leurs parcs respectifs.

2021 aura été jusqu’ici une année blanche pour les parcs d’attractions français. Fermés depuis octobre dernier avant le troisième confinement, les différentes destinations comme le Parc Astérix mais également Disneyland Paris n’ont pas pu accueillir de visiteurs pendant plus de 8 mois. Alors que la vaccination bat son plein et que la perspective d’un été aussi normal que possible se profile, la firme aux grandes oreilles prépare sa réouverture. Dans un communiqué, Mickey nous invite à déambuler dans son célèbre parc de Marne la Vallée, dès le 17 juin prochain. Dans moins d’un mois, les visiteurs pourront ainsi monter à bord des célèbres attractions du parc comme Star Wars : HyperSpace Mountain et The Twilight Zone Tower of Terror. Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris se réjouit :

“Nous avons tous rêvé de ce moment. Le moment où nous pourrons enfin nous réunir et vivre des moments inoubliables avec notre famille et nos amis.”

Disneyland Paris annonce aussi l’ouverture de son nouvel hôtel, aux couleurs de la maison des idées. The Art of Marvel, offrira à partir du 21 juin prochain une expérience hors du commun pour les amateurs de super-héros. Dans un décor inspiré de la ville qui ne dort jamais, les clients de cet hôtel pourront découvrir des tableaux et œuvres d’art qui rendent hommage au tisseur de toile Spider-Man mais également à tous les super-héros qui sont un jour passés par New York.

Les visiteurs devront respecter de strictes mesures sanitaires, comme après la réouverture de l’été dernier. Concrètement, le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes de plus de 6 ans, à bord des attractions et dans le parc. Ils devront aussi pratiquer la distanciation sociale dans les files d’attente, les boutiques et les restaurants. Disneyland Paris précise néanmoins que certains spectacles et expériences pourront être annulés en fonction de l’évolution des directives des autorités françaises et sanitaires.

Le parc Astérix rouvre le 9 juin prochain

Les irréductibles gaulois vont à nouveau accueillir des visiteurs dans l’enceinte de leur village. Dès le 9 juin prochain, le parc d’attractions français ouvrira ses portes après plus de 7 mois de fermeture. Des procédures sanitaires exceptionnelles sont mises en place dans les attractions, hôtels, restaurants et boutiques. Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du site à partir de 11 ans et les attractions seront soigneusement nettoyées régulièrement dans la journée. 900 points de distribution de gel hydroalcoolique sont disponibles un peu partout sur l’ensemble du Parc et dans les hôtels. Pour limiter les contacts lors des paiements, le sans contact est largement recommandé dans les boutiques, il peut être réalisé à plusieurs reprises par jour selon les banques.

[OUVERTURE] Chers Gaulois, le Parc Astérix ouvrira ses portes le mercredi 9 juin 2021 !

Poudlard accueille de nouveaux ses visiteurs outre-manche

De l’autre côté de la manche, avec un peu d’avance par rapport à la France, les Studios Warner Bros ont rouvert leurs portes aujourd’hui. Le musée consacré à la saga du petit sorcier à lunettes accueille depuis ce 17 mai des visiteurs. Pour cette réouverture, Warner Bros voit les choses en vert et annonce une décoration en l’honneur de la célèbre maison de Poudlard : Serpentard. Dans la grande salle, éclairée par des centaines de bougies volantes, des éléments du premier opus ont été ajoutés pour recréer l’ambiance si particulière du film de Chris Colombus. Les visiteurs pourront également découvrir les costumes originaux des plus célèbres de l’incontournable maison dont ceux de Drago Malfoy et Lord Voldemort. Mais pour profiter de sa Bièraubeurre, bien méritée, il faudra montrer patte blanche. Conformément aux mesures gouvernementales, un test PCR négatif devra être présenté à l’arrivée ou pré-enregistré avant la venue dans les Studios. En attendant, vous pouvez toujours suivre notre visite guidée au cœur de l’imaginaire de J.K Rowling avec notre dossier consacré aux Studios Warner Bros.