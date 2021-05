Final Fantasy XIV Endwalker arrive en novembre !

Il s’agit de la quatrième extension de FFXIV Online, qui amène avec elle plusieurs nouveautés, dont deux jobs inédits.

© Square Enix

La quatrième extension de Final Fantasy XIV Online intitulée Endwalker a enfin une date de sortie officielle. En effet, Square Enix a annoncé que l’extension arrivera dès le 23 novembre 2021. Endwalker avait été dévoilé au grand public en février dernier, lors de l’événement spécial Final Fantasy XIV. La date officielle a quant à elle été dévoilée lors du Digital Fan Festival, durant lequel le directeur Noaki Yoshida a également annoncé que l’extension est actuellement disponible à la précommande. Avec cette grande nouvelle, Square Enix a également dévoilé un nouveau trailer, accompagné d’une nouvelle musique de Masayoshi Soken, le compositeur de Final Fantasy XIV.

Pour rappel, Endwalker amènera plusieurs nouveautés au jeu. Le niveau maximum sera augmenté à 90, il y aura de nouvelles zones explorables dont la lune, de nouveaux donjons et de nouveaux équipements. On comptera également deux nouveaux jobs, dont le premier avait été précédemment révélé et il s’agissait du Sage. Le second est « Reaper » ou faucheuse en français. Il provoque des dégâts lors des attaques de mêlée et peut également invoquer des avatars en combat. Une bande annonce de présentation du job a également été dévoilée ci-dessous. De plus, les Viéras mâles seront ajoutés en tant que nouvelle race jouable dans le jeu.

N’oubliez pas qu’Endwalker sera disponible sur PS4, PS5, PC et Mac. Les personnes qui précommanderont l’extension auront un accès anticipé à celle-ci dès le 19 novembre, en plus des bonus de précommande. Vous pouvez d’ores et déjà le faire depuis le site de Square Enix, le PlayStation Store et Steam. L’édition Standard est au prix de 34,99€, tandis que l’édition Collector est à 49,99€.