Les Maîtres de l’Univers : pourquoi le Tigre de Musclor est-il immense ?

Si le tigre de Musclor est si grand, c'est simplement parce que les créatifs étaient à court d'argent.

© Mattel

En 1983, Mattel lance sa série animée Les Maîtres de l’univers. Conçue comme un support promotionnel pour les figurines de la marque, elle deviendra rapidement un véritable succès chez les jeunes spectateurs. Pour autant, son développement ne s’est pas fait sans embûche. Dans la série documentaire The Toys that made us, les créateurs de Musclor ont expliqué plusieurs décisions prises pour exporter l’univers en dehors des rayons jouets. Ils confient notamment que l’idée de créer des comics inspirés de l’univers et plus tard une série était finalement une manière pour eux de s’imposer plus durablement dans l’univers très concurrentiel des jouets pour enfant. Alors qu’ils avaient promis une nouvelle collection à Mattel, les équipes ont eu des problèmes de budget. Ils ont alors choisi de récupérer un vieux produit pour le transformer en tigre de combat, l’énorme félin vert qui évolue aux côtés de Musclor.

“Nous avions besoin d’un moyen de déplacement, mais nous n’avions plus d’argent. Nous avons donc recyclé un vieux jouet. Il était aussi grand qu’un cheval. Je me suis dit “P*****, s’il est aussi grand qu’un cheval, mettons lui une selle”.

C’est ainsi que Musclor a eu son fidèle destrier. Pour découvrir d’autres anecdotes, sur Musclor mais aussi Star Wars, et même Barbie, vous pouvez retrouver The Toys that Made us sur Netflix.

the explanation for why he-man has a tiger is one of the funniest things i've ever seen in my life and i have to share the whole clip pic.twitter.com/1pgtQglG0M — Bobby Schroeder (@ponettplus) May 21, 2019

Une série prévue pour Netflix

Au-delà de cet épisode consacré à Musclor, la plateforme va jouer sur la nostalgie en offrant une nouvelle série au personnage. Baptisée Master of The Universe : Revelation, la mini-série verra s’affronter Musclor et Skeletor. Mark Hamill, habitué à l’exercice depuis son apparition vocale dans la série Batman des années 90, campera le grand méchant de la franchise. On retrouvera également Lena Headey (Game of Thrones), Chris Wood (Supergirl) et Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) au casting. La série sera diffusée à partir du 23 juillet prochain sur Netflix.