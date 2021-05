Google I/O : quelles nouveautés attendre cette année ?

Après avoir été annulée en 2020 lorsque la pandémie de coronavirus gagnait le monde, la Google I/O signe son grand retour cette année ! Le traditionnel événement de Google se tiendra uniquement en ligne, mais l’avantage, c’est que tout le monde pourra y assister gratuitement. Quoi de prévu cette année ?

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020