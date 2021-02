FINAL FANTASY XIV Online : la nouvelle extension dévoilée

Durant l’événement spécial Final Fantasy XIV qui a eu lieu samedi, Naoki Yoshida a fait plusieurs annonces, dont l’arrivée en automne de la prochaine extension du MMO en ligne.

Ce samedi, Square Enix a dévoilé la nouvelle extension de Final Fantasy XIV Online intitulée « Endwalker ». Elle a été dévoilée lors de l’événement spécial FINAL FANTASY XIV qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. C’est actuellement la quatrième extension du jeu qui rassemble déjà plus de 20 millions de joueurs à travers le monde. Il a été précisé que Endwalker va raconter à la fois la fin d’une histoire et le début d’une autre. Les joueurs pourront vivre « le dénouement de l’histoire d’Hydaelyn et Zordiarche, où les Guerriers de la Lumière vont devoir affronter la pire calamité qu’ils n’aient jamais connue » tout ouvrant « la voie à des aventures inédites que les fans de longue date comme les joueurs débutants pourront apprécier ensemble ».

Endwalker amène de nouveaux éléments tels que l’augmentation du niveau maximum, passant de 80 à 90, de nouvelles zones à explorer, dont la lune elle-même, et de nombreux autres contenus tels que des jobs, des équipements ou encore de nouveaux donjons. Square Enix précise que d’autres informations concernant cette extension seront dévoilées lors du Fan Festival Numérique 2021 qui se tiendra les 15 et 16 mai prochains. Il faudra patienter un peu pour pouvoir jouer à cette extension puisqu’elle sera disponible d’ici l’automne 2021 sur PC, PS5, PS4 et Mac. En attendant, vous pouvez regarder la bande annonce de Endwalker ci-dessous.

Pour ceux qui ont déjà pu mettre la main sur une PlayStation 5, une version en bêta ouverte du jeu sera disponible d’ici le 13 avril 2021. C’est une version améliorée de la version PS4 puisqu’elle aura une meilleure qualité d’image et des temps de chargement plus courts, notamment. Cette version sera disponible définitivement sur PS5 dès la fin de la bêta ouverte. Une bande annonce exclusive a été dévoilée en ce qui concerne ces nouveautés.