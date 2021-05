Livall présente un casque de vélo intelligent, avec phare panoramique et alertes SOS

Disponible sur la plateforme de financement participatif Indigogo, ce casque nouvelle génération assure à ses utilisateurs et utilisatrices une meilleure protection sur la route.

© Livall

Rendre la pratique du vélo urbain plus sécurisée, c’est le pari de Livall et de son nouveau concept de casque intelligent EVO21. En plus de protéger la tête de son porteur ou de sa porteuse, l’appareil promet de diminuer les collisions sur la route, en intégrant plusieurs fonctionnalités innovantes. À l’arrière du casque, on retrouve ainsi un feu lumineux à 270°, ainsi que deux clignotants permettant de prévenir les autres usagers de la route de vos prochains déplacements. Contrôlé via une petite télécommande sans-fil attachée au guidon, le dispositif est visible à 360°, et intègre aussi un accéléromètre capable de détecter automatiquement les arrêts via l’affichage automatique du témoin de stop.

Prévenir en cas d’accident

Autre fonctionnalité bien pratique du Livall EVO21, la présence d’un système d’urgence automatisé. Lorsque le casque détecte une collision ou une chute, ce dernier est capable d’envoyer automatiquement un message d’alerte comprenant votre position GPS à vos contacts d’urgence. Le dispositif fonctionne directement via l’application dédiée Livall, et peut être annulé manuellement pendant les 90 secondes qui suivent son déclenchement en cas de fausse alerte.

Résistant aux chocs, respirant et doté d’une mousse à mémoire de forme, l’EVO21 de Livall ne pèse que 350 grammes, et intègre une certification d’étanchéité IPX5, qui le rend résistant à la pluie. En plus d’assurer votre protection, l’application permet aussi de suivre vos trajets quotidiens et vos records. La batterie permet jusqu’à 10 heures d’utilisation en continu.

Disponible sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo, le Livall EVO21 est accessible en précommande à partir de 79$, et devrait être livré à partir de juin prochain.