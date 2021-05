Jurassic World : l’attraction Velocicoaster se dévoile dans une vidéo

De l'autre côté de l'Atlantique, les visiteurs du parc Universal Orlando vont pouvoir côtoyer les vélociraptors de la saga Jurassic Park.

© Universal Pictures

Vous avez toujours rêvé d’arpenter le Jurassic Park et de croiser des créatures ancestrales sur votre chemin ? Bonne nouvelle, Universal Studio à Orlando s’apprête à réaliser votre souhait le plus cher. Pour les amateurs de vélociraptors ou tout autre dinosaure, le parc d’attractions prépare une nouvelle expérience qui promet d’allier sensations fortes et nostalgie. Baptisé Velocicoaster, ce roller-coaster se déplacera à plus de 112 kilomètres heure et offrira une superbe chute de plus de 47 mètres aux visiteurs à son bord. Dans la file d’attente, ces derniers pourront observer de près les vélociraptors, grâce à des animatroniques au réalisme saisissant. Sur Instagram, Universal Orlando a d’ailleurs dévoilé les premières images de ces effrayantes bestioles. Les studios précisent néanmoins qu’il ne sera pas possible de les caresser, sous peine d’y laisser une main. Néanmoins, cela devrait ravir les passionnés de paléontologie qui pourront approcher des dinosaures plus vrais que nature.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Universal Orlando Resort (@universalorlando)

Malgré la pandémie, qui a poussé le studio Universal d’Hollywood à garder portes closes pendant plusieurs mois, le parc de Floride a su respecter son calendrier. Ouverte depuis juin dernier, Universal Studio Orlando inaugurera sa nouvelle attraction le 10 juin prochain. À cette date, les visiteurs du parc pourront ainsi s’imprégner de l’univers de la saga de Steven Spielberg, en passant l’iconique arche des premiers films, en explorant le Jurassic Park avec l’attraction River Adventure. Cette croisière sur l’eau va prendre un tout autre tournant lorsque votre radeau est détourné. Des créatures peu familières se sont invitées et personne n’est à l’abri. Le colosse le plus redouté pourrait même y passer une tête. La seule manière d’échapper au T-Rex, plonger à plus de 25 mètres dans une cascade d’eau bien fraîche. Dans le parc, les passionnés de magie pourront aussi arpenter le célèbre village de Pré-au-Lard et explorer les dédales du château de Poudlard grandeur nature.

Jurassic World 3 débarque en juin 2022 au cinéma

Et pour ceux qui ne pourraient pas traverser l’Atlantique pour découvrir les créatures de Jurassic Park en chair et en os, Universal prépare un troisième et dernier opus de sa saga Jurassic World. Baptisé Jurassic Word : le monde d’après, le film réalisé par Colin Trevorrow sortira sur nos écrans le 8 juin 2022. Il nous transportera directement après les événements du second opus. Les dinosaures se sont échappés et les humains doivent désormais apprendre à cohabiter avec ces créatures sanguinaires. Au casting, on retrouvera Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans les rôles principaux. Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill seront aussi de la partie, histoire de clôturer la franchise en bonne et due forme.