Twitch revoit ses tarifs à la baisse au niveau local

Selon Twitch, c'est une décision qui devrait profiter aux utilisateurs de la plateforme comme aux créateurs sur le long terme.

Twitch vient d’annoncer dans un communiqué de presse que la plateforme de livestream allait diminuer le prix de ses abonnements un peu partout dans le monde. C’est une décision surprenante de sa part, d’autant plus qu’elle est censée aider les créateurs à cultiver et agrandir leur communauté. Ce changement se fera de façon locale et ciblée car elle a pour but de refléter et de s’adapter au coût de la vie de chaque pays. Pour prendre cette décision, Twitch note qu’il y avait environ 50% de membres actifs de moins qui soutenait les créateurs à l’aide d’un abonnement en Asie et en Europe qu’en Amérique du Nord, et ce chiffre atteint 80 % de moins pour l’Amérique Latine. Lorsque Twitch a introduit des réductions sur les premiers abonnements dans ces régions du monde, l’entreprise a constaté une augmentation du nombre d’abonnements, ce qui l’a conforté dans l’idée qu’il était temps de changer.

Un cheminement en plusieurs étapes

Si le coût de la vie n’est pas le même dans chaque pays, il paraît évident d’appliquer des tarifs différents pour chacun d’eux. Ainsi, Twitch va d’abord déployer ses réductions au Mexique et en Turquie dès le 20 mai prochain. Puis, au troisième trimestre 2021, elle seront appliquées en Europe, en Asie, en Amérique Latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Tous les pays ne seront pas concernés et la liste officielle devrait être dévoilée d’ici peu de temps. Néanmoins, la grande majorité des pays hors Amérique du Nord vont pouvoir bénéficier d’une réduction des tarifs. En offrant des abonnements à des prix plus abordables pour tous les joueurs selon le pays où ils habitent leur permettra d’être plus enclin à s’abonner, et ainsi mieux soutenir les créateurs sur le long terme.

Ce n’est pas une recette miracle que Twitch propose, et on ne sait pas encore si elle sera réellement profitable aux streameurs, mais elle a au moins le mérite d’être plus équitable. D’un autre côté, Twitch propose aux créateurs un programme sur 12 mois afin de palier à la perte de revenus hypothétique engendrée par la période de transition de réduction des abonnements. Pour cela, les créateurs doivent vérifier leur éligibilité par rapport à certains critères. Plus de détails sur ce programme sont disponibles sur le site de Twitch. Pour le moment, on ne sait pas si la France sera concernée par cette réduction et on le découvrira sûrement à l’aube du troisième trimestre.