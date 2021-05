Le Sharp Aquos R6 propose un capteur photo exceptionnel, mais vous ne pourrez pas l’acheter

Sharp dévoile un étonnant smartphone proposant un capteur photo gargantuesque. Malheureusement, il ne verra sans doute jamais le jour dans nos contrées.

© Sharp

Ces dernières années, les constructeurs de smartphones ont multiplié les initiatives afin d’améliorer les capacités photo de leurs appareils. Plusieurs pistes ont été suivies, comme l’utilisation des algorithmes à outrance pour améliorer les clichées, la présence de multiples capteurs au dos pour plus de polyvalence, ou encore l’amélioration desdits capteurs et de leurs optiques à travers certains partenariats.

C’est ainsi que Huawei avait noué un partenariat avec Leica afin d’améliorer ses optiques. Mais maintenant que cette alliance est révolue, le célèbre constructeur allemand vogue vers un constructeur : Sharp. C’est ainsi qu’est né le Aquos R6, un smartphone résolument prometteur côté photo avec son immense capteur de… 1 pouce !

Capteur photo de 1 pouce

Le Sharp Aquos R6 se démarque nettement de la plupart des smartphones du marché en misant non pas sur plusieurs capteurs, mais une seule et unique caméra arrière. Il s’agit d’un capteur extrêmement imposant de 1 pouce, et, comme on le sait, lorsqu’on augmente physiquement la taille du capteur, on profite de davantage de lumière et la qualité s’en trouve largement bonifiée. Ce capteur profite de 20 MP avec d’une ouverture généreuse à f/1.9, pour une distance focale de 19 mm. Il est surmonté d’une optique signée Leica, et un ToF est également présent pour l’accompagner.

Notez que le Sharp Aquos R6 n’est pas le premier smartphone à proposer un capteur de cette taille. C’était le cas, par exemple, du Panasonic Lumix CM1, une tentative du constructeur pour fusionner smartphone et appareil photo qui n’est pas spécialement restée dans les annales.

Une fiche technique solide

Néanmoins, ce smartphone n’a pas que cet argument à faire valoir. Il profite en effet d’une solide fiche technique, à commencer par son grand écran OLED IGZO de 6,6 pouces (2 730 x 1 260 pixels) offrant une luminosité jusqu’à 2 000 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif capable de monter à 240 Hz. Pour couronner le tout, cet écran propose un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, pour un déverrouillage plus sécurisé. À l’intérieur, on retrouve un Qualcomm Snapdragon 888 accompagné de 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, et une imposante batterie de 5 000 mAh.

Malheureusement, malgré ses innombrables qualités, vous ne pourrez sans doute pas vous procurer ce smartphone. Le Sharp Aquos R6 sera uniquement destiné au marché japonais, et débarquera courant juin à un tarif encore inconnu. Mais qui sait, avec un peu de chance, le smartphone pourrait bien être lancé dans nos contrées s’il rencontre du succès au pays du soleil levant.