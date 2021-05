Mario Kart en vrai, avec une tondeuse à gazon !

Pouvoir jouer à Mario Kart « en vrai » est une chose presque possible : Nintendo a lancé en fin d'année dernière Mario Kart Live, qui permet de piloter des karts miniatures avec une bonne dose de réalité augmentée. Un réalisateur s'est approché d'une course grandeur nature !

© Ian Padgham

Avec les années et succès aidant, Mario Kart est devenu presque aussi populaire que les jeux Super Mario. La franchise de Nintendo, inscrite dans l’imaginaire collectif, a sa propre culture et ses propres codes, ce qui n’est pas si commun dans l’univers du jeu vidéo. Nintendo appuie régulièrement sur le champignon pour séduire les fans.

Mario Kart dans la vraie vie, ou presque

Mario Kart s’affranchit de plus en plus des consoles de Nintendo. On l’a vu en fin d’année dernière, avec Mario Kart Live : grâce à l’aide de la réalité augmentée et d’une miniature de kart équipée d’une caméra (et de quatre roues !), il est possible de concourir « pour de vrai »… pour peu qu’il y ait de la place à la maison.

Le constructeur est allé un cran plus loin avec l’ouverture du Super Nintendo World au Japon : une attraction a été construite autour de Mario Kart, dans laquelle les joueurs peuvent piloter un kart et s’affronter pour battre l’autre équipe, coquilles comprises.

Le réalisateur Ian Padgham a voulu se faire son propre Mario Kart, avec l’aide d’un drone et d’une tondeuse à gazon ! Le drone suit le pilote émérite à la manière du jeu, puis le réalisateur a ajouté en post-production des éléments tirés du titre. Il ne s’agit donc pas du « vrai » jeu, mais on n’en est plus très loin.