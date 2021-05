Spiel des Jahres : Voici les jeux sélectionnés pour l’édition 2021

Pour sa fournée 2021, le Spiel des Jahres met à l’honneur neuf nouveaux jeux de société, en lice pour décrocher l’un des prix les plus convoités du secteur ludique.

Après avoir sacré The Crew et Pictures en 2020, le prestigieux Spiel des Jahres revient cette année avec neuf nouveaux lauréats. On y retrouve notamment plusieurs titres déjà connus en France, ainsi que quelques nouveautés qui devraient rapidement faire leur entrée dans nos ludothèques.

Prix grand public du Spiel 2021

Cette année, le prix grand public met en lice deux jeux bien connus des joueurs français, ainsi que The Adventures of Robin Hood, une nouveauté qui devrait arriver d’ici peu en France sous l’égide de Lello. On retrouve aussi le très populaire Micromacro Crime City, déjà sacré As d’Or de l’année, ainsi que Zombie Teenz Evolution, qui s’impose comme la suite directe du génial Zombie Kidz Evolution.

Kinderspiel, les jeux enfants

Comme chaque année, trois jeux sont mis à l’honneur dans la catégorie Kinderspiel, qui récompense les titres dédiés aux enfants, mais pas seulement. Après une année 2020 privée d’auteurs français, c’est une édition 100% hexagonale qui s’annonce cette année. On y retrouve notamment le très sympathique Mia London d’Antoine Bauza et Corentin Lebrat, qui nous invite à jouer les détectives dans une chasse au monstre loufoque. Sans grande surprise, le couple Fort est largement mis à l’honneur, puisque William et Marie Fort officient cette année sur deux titres de la sélection : Fabulia, un jeu de narration et d’imagination, ainsi que sur Dragomino. Imaginé en collaboration avec le prolifique Bruno Cathala, le titre a déjà remporté l’As d’Or enfant cette année.

Kennerspiel, les jeux “expert”

Enfin pour terminer cette sélection 2021, le Spiel se dote de sa traditionnelle catégorie “expert”, avec trois jolis titres : Les ruines perdues de Narak, qui mélange plusieurs mécaniques de gameplay, allant de la pose d’ouvriers au deckbuilding. On retrouve aussi Fantasy Realms, un peu passé un peu inaperçu en France, mais qui repose sur un minimalisme pour le moins efficace. Enfin, on retrouve le très beau Paléo, doté d’une direction artistique particulièrement réussie, et d’un gameplay coopératif tout aussi satisfaisant.

Rendez-vous le 14 juin prochain pour découvrir le gagnant de la catégorie Kinderspiel. Le 19 juillet prochain, les joueurs pourront découvrir les gagnants du Spiel et du Kennerspiel 2021.