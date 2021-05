Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) au casting d’un film inspiré de Dracula

Celle qui incarnait Missandei dans la série HBO, va désormais côtoyer des vampires dans The Bride produit par Screen Gems. Elle donnera la réplique à Garrett Hedlund (Tron : l'héritage).

© HBO

Décidément, les vampires sont de tous les rendez-vous. Il faut dire que trois long-métrages inspirés de l’univers de Dracula sont déjà en développement, dont l’un réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao pour Universal. Cette relecture du mythe de Dracula alliera science-fiction et western. À cette liste, s’ajoute désormais le nouveau film produit par Screen Gems, une filiale de Sony Entertainment. Selon Deadline, la réalisatrice Jessica M.Thompson plancherait elle aussi un long-métrage inspiré du célèbre suceur de sang. Le projet baptisé The Bride suivra les aventures d’une jeune femme courtisée lors d’un mariage. Elle va rapidement se rendre compte qu’une conspiration gothique s’organise. Entre horreur et thriller, le film portera un regard contemporain sur le roman de Bram Stocker. Pour incarner ce personnage principal, Screen Gems est allé piocher du côté de Game of Thrones. C’est Nathalie Emmanuel, qui incarnait Missandei dans la série HBO, qui a été recrutée. Elle donnera la réplique à Garrett Hedlund que l’on a vu récemment dans Triple Frontier, mais qui s’est surtout révélé au public grâce au film Tron : l’héritage.

À l’écriture du scénario, on retrouve Blair Butler. La scénariste a notamment travaillé sur la série Marvel Helstrom, disponible depuis peu sur Disney+ en France. Jessica M.Thompson a quant à elle réalisé The Light of the Moon en 2017, mais a également participé à la réalisation d’un épisode de la série The Handmaid’s Tale. Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée. En attendant, on retrouvera Nathalie Emmanuel dès cet été dans Fast and Furious 9. L’actrice britannique reprendra le rôle de Ramsey dans le film prévu sur nos écrans le 14 juillet prochain. Il sera réalisé par Justin Lin.