Bouygues Telecom : un code promo inédit sur tous les smartphones premium

Bouygues Telecom propose 70€ de remise immédiate grâce au code promo VF70 (et à la souscription à un forfait Sensation) cumulable avec de nombreuses offres !

Le Samsung Galaxy S21 5G à prix mini et le bracelet Galaxy Fit 2 offert !

Le Samsung Galaxy S21 s’appuie sur un écran OLED encore plus beau et performant que le modèle précédent, notamment au niveau du rendu des couleurs. Il promet d’être extrêmement réactif avec une dalle 120 Hz, sur 6,2 pouces avec une définition Full HD. Compact sans être petit pour autant, il convient aux petites et grandes mains et permet de profiter de contenus vidéo dans de bonnes conditions.

Sans surprise, l’appareil est également l’un des plus puissants du marché, avec la puce Exynos 2 100 appuyée par 8 Go de RAM. Un duo gagnant qui fait tourner n’importe quel jeu ou application gourmande dans les meilleurs paramètres, et sans souffrir de ralentissement. Ici, on retrouve 128 Go de stockage pour installer un bon nombre d’applications.

Véritable maestro, le Samsung Galaxy S21 est très performant photo avec à l’arrière un module à trois capteurs : le principal est de 12 mégapixels (Mpx) avec de la stabilisation optique, le second est de 64 Mpx et offre un zoom optique 3x tout en étant également stabilisé au niveau de l’optique. Enfin, vous pourrez profiter d’un capteur ultra grand-angle, à 123°, pour vos photos de paysages. À cette belle fiche technique s’ajoutent plusieurs autres fonctionnalités intéressantes comme le capteur d’empreintes digitales directement intégré sous l’écran, la résistance à l’eau, le supporte natif de la 5G, ou encore une batterie de 4000 mAh qui vous tiendra deux jours si vous n’êtes pas trop exigeant.

Chez Bouygues Telecom, le bracelet Galaxy Fit 2 est 100% remboursé et vous pouvez bénéficier d’une remise allant jusqu’à 240€ sur votre Galaxy S21 5G (grâce à 70€ de remise immédiate avec le code VF70 + 100€ de remise après remboursement + 70€ de bonus minimum supplémentaire avec la reprise de votre ancien mobile). Il faudra pour cela souscrire à un forfait Sensation avec engagement sur 24 mois.

Par exemple, le Galaxy S21 5G (128Go) peut ainsi vous revenir à 171,90€ (1€+8€/mois pendant 24 mois) en cumulant ces réductions et un forfait 120Go Série Spéciale Sensation 5G avec un engagement de 24 mois au prix de 33,99€ pendant 12 mois puis 48,99€ par mois la seconde année.

Le Oppo Find X3 Pro à prix mini et le bracelet Oppo Band offert

Avec une taille similaire au Find X2 Pro, l’Oppo Find X3 Pro est le smartphone premium 2021 du constructeur chinois. Aussi, on retrouve tout ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle. Si en façade, le design n’a que très peu évolué, c’est surtout au niveau du dos que le Find X3 Pro se différencie avec un bloc photo composé de quatre appareils photos qui se fond en quelque sorte avec le dos du smartphone. Côté écran, le Find X3 Pro propose un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition QuadHD+ (1440×3216), des bords incurvés, la certification HDR10+ et surtout un taux de rafraichissement 120Hz avec une luminosité max de 1200 lits.

Cette année, OPPO propose un bloc photo complet mais sans zoom périscopique. On retrouve donc un télé-photo avec une bonne ouverture, ainsi qu’un appareil photo microscope avec son éclairage ring pour des photos microscopiques. Mais c’est surtout au niveau du grand-angle classique et de l’ultra grand-angle que l’OPPO Find X3 Pro se démarque puisque les deux proposent exactement le même capteur IMX766 de 50 Mégapixels développé par Sony spécifiquement pour OPPO.

C’est un grand capteur de 1/1.56″ et si l’ouverture de l’ultra grand-angle est légèrement plus faible que celle du grand-angle principal, le fait d’avoir exactement le même capteur permet une plus grand cohérence au niveau du rendu des photos. On notera aussi des lentilles de surface freeform qui permet au Find X3 Pro de corriger de manière physique la distorsion, limitant l’emploi d’algorithmes de compensation. Pour compléter ce bloc photo, OPPO a particulièrement travaillé sur la cohérence des couleurs allant de la prise de vue à l’affichage puisque l’OPPO Find X3 Pro propose un système complet de gestion des couleurs avec une prise en charge des photos et vidéos en 10-bits.

Pour le reste, on retrouve ainsi un processeur Qualcomm Snapdragon 888, 256Go de mémoire interne en UFS 3.1, 12Go de RAM LPDDR5, de la 5G, une batterie de 4500mAh avec la recharge rapide SuperVOOC 2.0 de 65W (100% en 35 minutes), la recharge sans-fil AirVOOC de 30W (100% en seulement 80 minutes) et de la recharge inversée en 10W.

Encore chez Bouygues Telecom, le bracelet OPPO Band est 100% remboursé et vous recevez 170€ de remise sur votre Find X3 Pro 5G (grâce à 70€ de remise immédiate avec le code VF70 + 100€ de bonus reprise supplémentaire avec la reprise de votre ancien mobile). Pour cela, il faudra aussi souscrire à un forfait Sensation avec engagement sur 2 ans.

Par exemple, le Oppo Find X3 Pro 5G (256Go) peut ainsi vous revenir à 169,90€ en cumulant ces réductions et un forfait 120Go Série Spéciale Sensation 5G avec un engagement de 24 mois au prix de 33,99€ pendant 12 mois puis 48,99€ par mois la seconde année.

L’iPhone 12 bénéficie également de la Vente Flash Bouygues Telecom

L’iPhone 12 est sortie en octobre avec plusieurs nouveautés au menu par rapport à la génération précédente. La plus intéressante est le passage à l’AMOLED sur toute la gamme. Qui n’est donc plus réservé aux modèles Pro. Sous le capot, on trouve dans l’iPhone 12 la puce A14 Bionic qui reste à ce jour la plus puissante du marché. Sans surprise, elle permet donc de lancer n’importe quelle application dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en termes de fluidité ou de qualité. Elle sera aussi parfaite pour les jeux vidéo d’Apple Arcade, ceux d’aujourd’hui, mais aussi des prochaines années. C’est donc un investissement que vous pourrez amortir sur le long terme.

La partie photo et vidéo, sans être au niveau des déclinaisons « Pro », reste d’excellent facture. Le téléphone profite notamment d’une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et de quelques technologies intéressantes. Par exemple, l’iPhone 12 enregistre des vidéos HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde. Il est également équipé du mode Nuit. Côté autonomie comptez jusqu’à 17 heures en lecture vidéo pour l’iPhone 12.

Quelle est l’offre en cours chez Bouygues Telecom ? Vous recevrez 210€ de remise sur votre l’iPhone 12 grâce à 70€ de remise immédiate avec le code VF70 + 1400€ de bonus supplémentaire avec la reprise de votre ancien mobile. Encore une fois, ceci est conditionné par la souscription à un forfait Sensation avec engagement sur 24 mois.

Par exemple, l’iPhone 12 (64Go) peut ainsi vous revenir à 351,90€ (1€+8€/mois pendant 24 mois) en cumulant ces réductions et un forfait 120Go Série Spéciale Sensation 5G avec un engagement de 24 mois au prix de 33,99€ pendant 12 mois puis 48,99€ par mois la seconde année.