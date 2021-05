Apple a gagné plus de 100 millions de dollars grâce à Fortnite

Depuis 2018 que Fortnite est sur l’App Store, le jeu aurait rapporté son pesant d’or à Apple, même si cela n’est qu’une estimation.

© aaron staes / Unsplash

Epic Games et Apple continuent de mener leur guerre judiciaire cette semaine, ce qui nous donne un accès exclusif aux coulisses des deux entreprises. Cette semaine, nous avons appris qu’Apple, via ses 30 % de commission vivement critiqués par Epic Games, a gagné plus de 100 millions de dollars avec Fortnite. Cette information nous vient du responsable des affaires de la section gaming de l’App Store, Michael Schmid. Appelé à la barre lors du procès, il a dévoilé ce chiffre, en précisant que celui-ci était une estimation sommaire et en expliquant que communiquer le montant exact serait « inapproprié ».

Une estimation à la volée

Cela sème le doute auprès des experts économiques. En effet, si l’on compare avec les chiffres donnés par Sensor Tower l’année dernière, alors les joueurs de Fortnite sur iOS auraient dépensé un total de 1,2 milliards de dollars. Si l’on calcule les 30 % de commission sur ce montant, alors on arrive à un bénéfice d’environ 354 millions de dollars, dépassant, et de loin, l’estimation de Michael Schmid. Il a par ailleurs expliqué qu’Apple avait dépensé environ 1 million de dollars en Marketing pour Fortnite durant ses onze derniers mois sur l’App Store.

Cette semaine étant la dernière du procès qui oppose Apple à Epic Games, elle risque d’être riche en rebondissements et autres révélations. Tim Cook, actuel PDG d’Apple, est attendu à la barre vendredi comme témoin final pour l’entreprise. Après cela, la juge devra rendre son verdict et on saura qui d’Epic Games ou d’Apple aura remporté le procès et quelles seront les conséquences. En attendant, on vous invite à lire nos guides sur les moments forts de la première et la deuxième semaine du procès.