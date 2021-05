Qualcomm Snapdragon 778G, la puce qui équipera sans doute votre prochain smartphone

Le fondeur californien dévoile le Snapdragon 778G, une nouvelle puce destinée à équiper des smartphones milieu et haut de gamme et qui emprunte beaucoup au meilleur de Qualcomm, le Snapdragon 888.

Qualcomm vient de lever le voile sur son nouveau processeur destiné à équiper de futurs smartphones haut de gamme, le Snapdragon 778G. Celui-ci n’est certes pas aussi véloce que le Snapdragon 888, quant à lui destiné à équiper des appareils premium dont les prix dépassent souvent les 1000€, le petit dernier de Qualcomm cherche plutôt à apporter certaines de ses capacités à des smartphones haut de gamme et milieu de gamme.

Ainsi, le SoC intègre un triple processeur d’images (ISP), le Spectra 570K, tout comme le 888, et permet donc de capturer des images issues de trois capteurs simultanément. L’HDR 10+ devient donc possible grâce à la combinaison des informations récoltées auprès des différents capteurs qui équiperont un smartphone doté du Snapdragon 778G. À côté de ce triple ISP, on retrouve également un DSP Hexagon 770 offrant une puissance de 12 TOPS pour les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Côté puissance brute, le Snapdragon 778G intègre un CPU composé de huit coeurs Kryo 670 (quatre Cortex-177 et quatre Cortex-155) et un GPU Adreno 642L, le tout offrant près de 40% de performances supplémentaires par rapport à la précédente génération, le Snapdragon 668G. Le SoC est également capable de supporter des écrans Full HD+ jusqu’en 144 Hz, ce qui devrait permettre à ce haut taux de rafraîchissement de se démocratiser dans le monde des smartphones.

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, le Snapdragon 778G offre le support de la 5G (fréquences sub-6 et ondes millimétriques), mais aussi du WiFi 6/6E ainsi que du Bluetooth 5.2. Le nouveau SoC de Qualcomm devrait débarquer dans de nombreux appareils signés Xiaomi, Realme, Oppo, iQOO, Motorola ou encore Honor qui seront lancés à partir du mois prochain.