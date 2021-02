Microsoft présente Office 2021, avec achat définitif

La nouvelle version de la suite bureautique de Microsoft sera disponible sur Windows et macOS plus tard dans l’année 2021. Elle sera proposée en deux versions, toutes deux avec un achat définitif pour les clients réticents à souscrire un abonnement Microsoft 365.

Pour ses clients encore réticents à souscrire à Microsoft 365, la firme va lancer une nouvelle version de sa suite bureautique Office. Dans un communiqué, Microsoft annonce que deux offres seront proposées, toutes deux en LTSC (Long Term Servicing Channel). Si Microsoft semblait avoir délaissé ce genre de licence, au profit de ses offres avec abonnements, elle admet : « nous savons également que certains clients ont le sentiment qu’ils ne peuvent pas passer au cloud, malgré ses avantages largement reconnus. » La firme espère en revanche que cette solution d’achat définitif sera réservée à certaines situations uniquement. C’est le cas notamment pour les machines ne pouvant recevoir régulièrement des mises à jour, lorsqu’elles sont hors ligne par exemple. La version grand public d’Office 2021 sera elle aussi disponible avec un modèle d’achat définitif. Le prix devrait rester le même, soit 299 euros. En revanche, comme pour la version pro, il ne sera pas possible de mettre à jour les logiciels pour bénéficier des toutes dernières fonctionnalités.

Quelles nouveautés avec Office 2021 ?

Pour l’instant, Microsoft reste assez discret sur les nouveautés à attendre de cette version de la suite bureautique. On sait seulement qu’elle s’appuiera « sur les fonctionnalités incluses dans les versions précédentes. » Les améliorations se feront visiblement du côté de l’accessibilité, des fonctionnalités telles que Dynamic Arrays, XLOOKUP dans Excel et la prise en charge du mode sombre dans plusieurs applications. La marque ne précise en revanche pas quand il sera possible de se procurer Office 2021. Elle ajoute que toutes les licences seront fournies avec un support de 5 ans. Microsoft devrait revenir plus en détails sur le sujet dans les prochains mois.