Snapchat annonce une pléiade de nouveautés pour son application

Lors de son Snap Partner Summit, la firme a dévoilé les outils qui viendront enrichir son expérience dans les prochains mois. L'accent a été mis sur la réalité augmentée.

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit près d’un utilisateur de smartphone sur deux aux États-Unis, le succès de Snapchat n’est plus à prouver. Pourtant, face à une concurrence de plus en plus rude sur le secteur, le réseau social doit revoir sa copie sur certains points. Lors d’une conférence Snap Partner Summit, qui a démarré aujourd’hui à 18 h 45, la firme a présenté une pléiade de nouvelles fonctionnalités qui viendront enrichir son expérience utilisateur. Comme on pouvait s’en douter, l’accent a été mis sur la photo et la réalité augmentée, pierre angulaire de son application.

La réalité augmentée pour aider les consommateurs

La réalité augmentée est au cœur de l’expérience Snapchat et la firme entend bien développer ses outils dans ce sens. Pour permettre à ses utilisateurs d’acheter des produits plus facilement, elle lance Scan sur son écran d’accueil. La fonctionnalité permet notamment d’identifier des types de plantes, des races de chien, des bouteilles de vin et des modèles de voiture grâce à des interactions partenaires. L’outil Screenshop permet également de scanner la tenue d’un ami pour vous aider à acheter des looks similaires. Désormais, Screenshop sera accessible directement depuis la page d’accueil.

Amélioration de Try-on

Snapchat annonce revoir largement son outil Try-on. Grâce à la réalité augmentée, il permet d’essayer différents produits sans avoir à se rendre dans les magasins. De nouvelles commandes vocales permettent de contrôler à distance les Lenses. Ainsi, rien qu’au son de sa voix, l’utilisateur pourra par exemple “prendre un cliché”, dire “suivant”. Il sera également à même de contrôler l’outil grâce à des gestes. La nouvelle technologie “suivi du poignet” permet également d’essayer montres et bijoux via la réalité augmentée. Enfin, grâce à “True Size”, Snapchat propose de dimensionner précisément des lunettes et solaires sur le visage de l’utilisateur.

Des Lenses connectées pour interagir à distance

Snapchat mise aussi sur l’échange entre utilisateurs pour séduire. Elle annonce l’introduction de Lenses connectées qui permettront à plusieurs utilisateurs d’interagir à distance grâce à la réalité augmentée. Depuis l’autre bout de la pièce ou du monde, des amis pourront construire ensemble un kit LEGO par exemple.

Enfin, Snapchat a annoncé de nouveaux outils pour les créateurs de contenus. La firme va lancer Story Studio et ainsi rendre disponible une suite d’outils d’édition puissants et intuitifs pour créer du contenu professionnel pour le mobile et sur le mobile. Le Creator Marketplace permettra aux marques de contacter des utilisateurs vérifiés pour leur proposer des partenariats par exemple. Ce nouveau portail, disponible dans l’espace Business Manager, permet aussi de connecter les meilleurs créateurs de Lenses AR et les Snap Stars aux marques.

