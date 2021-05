Google Pixel 6 Pro : la grande variante n’aura jamais été aussi XL

Après les nouveautés logicielles de la Google I/O qui s’est achevée hier soir, dont Android 12, la firme de Mountain View se prépare désormais à révéler de nouveaux appareils cet automne. Google devrait notamment profiter de ce moment de l’année pour dévoiler son prochain smartphone haut de gamme, le Google Pixel 6. Deux variantes sont attendues, dont un modèle de base, le Pixel 6, et un modèle XXL, qui porterait cette fois-ci le nom de Pixel 6 Pro. C’est justement de lui dont on parle aujourd’hui.

OnLeaks vient en effet de publier de nouveaux rendus du Google Pixel 6 Pro, et, comme toujours avec ce leaker, on peut s’attendre à ce que le smartphone s’en rapproche fortement.

Au menu, on retrouve donc une toute nouvelle façade avant, avec une large dalle AMOLED de 6,67 pouces incurvée sur les côtés et aux bordures fines. Mais c’est surtout à l’arrière que Google pourrait changer la donne avec un dos bicolore et un bloc photo au look plutôt original et occupant toute la largeur du smartphone. Au sein de celui-ci, on retrouverait trois capteurs, dont un grand-angle principal, un téléobjectif périscopique, reconnaissable par sa forme rectangulaire, et un troisième capteur dont on ne connaît pas encore la nature.

Kudos @jon_prosser who shared a rather good look at the #Pixel6Pro.

That being said, his depiction isn't that flawless…

Thus, I'm back to provide a more accurate look at this device + display size + dimensions + 360° video, on behalf of @digitindia 👇🏻https://t.co/SjL80zE2Ys pic.twitter.com/vF2lVyJKBN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 20, 2021