LEGO dévoile son premier set LGBTQ

À l’occasion du Pride Month, célébration des différentes orientations sexuelles et identités de genre, LEGO dévoile son premier kit LGBTQ. Baptisé “Everyone is Awesome !”, il sera disponible à partir de juin prochain.

© LEGO

En juin prochain, le monde va célébrer les différentes orientations sexuelles et identités de genre lors du Pride Month. Chaque année, durant le sixième mois de l’année, de nombreuses marches des Fiertés sont organisées à travers le globe pour visibiliser la communauté LGBTQ et sensibiliser les personnes non-concernées. Ces célébrations ont aussi pour objectif d’alerter sur l’homophobie et autres formes d’intolérance à l’égard de ces communautés. En 2021, LEGO va donc rendre hommage à cette tradition, en dévoilant son premier kit LGBTQ.

Baptisé “Everyone is Awesome”, en référence à la chanson du film sorti en 2014, ce set contient pas moins de 346 pièces avec 11 figurines aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Ce nouveau produit sera commercialisé à partir du mois de juin, pour marquer le début du Pride Month. Pour l’instant, LEGO n’a pas communiqué le prix de son nouveau produit.

Vers des jouets plus inclusifs

Dans un communiqué, partagé par l’entreprise, le vice-président du design Matthew Ashton explique que ce nouveau set a été conçu pour représenter la volonté de l’entreprise d’offrir plus d’inclusivité dans ces jouets. Ainsi, chacun des personnages mis en scène n’a pas de genre défini. Il confie “grandir dans un monde qui vous dit souvent que quelque chose ne va pas chez vous peut amener une personne à développer un profond sentiment de honte, quelque chose qui nous le savons peut avoir un impact durable sur la santé mentale et physique.”

Selon Joe Nellist, de la fondation britannique LGBT interrogé par CNN, “avoir des jouets intégrants les LGBT crée un espace pour que les familles puissent faire savoir aux enfants LGBT qu’ils sont aimés et acceptés”. Dans ce sens, le fabricant Mattel avait dévoilé de toutes nouvelles poupées avec 8 morphologies, 35 couleurs de peau et 94 nouveaux types de cheveux. Ainsi, la firme avait présenté une Barbie souffrant de vitiligo, une maladie qui cause une dépigmentation de la peau, ainsi qu’une poupée avec une prothèse. Là encore, le but était de représenter le monde dans sa différence.