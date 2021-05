Overwatch 2 : les équipes seront composées de seulement 5 joueurs

Les fans d’Overwatch ont pu découvrir des détails inédits sur le prochain jeu de la franchise, dont un tout nouveau mode de jeu.

Durant un livestream consacré au prochain jeu Overwatch 2, Aaron Keller, qui a repris le flambeau de la franchise après le départ de Jeff Kaplan, est revenu plus en détails sur le mode PVP du jeu. En effet, il avait précisé que c’était un des aspects les plus importants d’Overwatch 2 et que les modifications apportés depuis le premier opus valaient la peine d’être expliquées. Il a tout d’abord déclaré que « Overwatch a changé avec le temps. Nous avons fini par introduire un verrouillage des rôles au cours du jeu. Nous pensons que c’est la prochaine étape pour atteindre la bonne manière de jouer à Overwatch. » Ce changement signifie concrètement qu’à la place d’avoir deux héros de dégâts, deux héros de soutien et deux héros tanks, il n’y aura plus qu’un seul tank par équipe.

Durant le livestream, les fans de la licence ont également pu découvrir des images de gameplay inédites et ainsi voir de quoi le jeu avait l’air en pleine action. Sur Twitter, Blizzard a également montré quelques images des changements qui allaient affecter le canon Tesla de Winston, ainsi que le Blaster Endothermique de Mei.

Further experimentation required. All new abilities updates for Winston’s Tesla Cannon and Mei’s Endothermic Blaster coming to Overwatch 2. pic.twitter.com/adGLsGYLD2 — Overwatch (@PlayOverwatch) May 20, 2021

Enfin, Blizzard a montré son nouveau mode de jeu en action. Il est baptisé Push et il fait s’affronter deux équipes afin que l’une d’elle prenne le contrôle d’un robot. Suivant l’équipe qui le contrôle, le robot va devoir pousser des barricades et, à la fin du temps imparti de huit minutes, l‘équipe dont la barricade a été poussée le plus loin a gagné. Pour ceux qui ont connu Call of Duty Black Ops III, ce mode de jeu peut vaguement vous rappeler le mode Dernier Rempart.