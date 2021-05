Microsoft dévoile le rapport des Européens au Xbox Game Pass dans une étude

Microsoft a tenu à partager les résultats de cette étude, dévoilant ainsi que les français « restent connectés » grâce au Xbox Game Pass.

Microsoft vient de partager les résultats d’une étude concernant le Xbox Game Pass et comment le service impacte la vie des joueurs en Europe. Cette étude a été menée en décembre 2020 auprès de joueurs Xbox et il y a eu près de 14 000 sondés, résidant dans des pays aussi variés que la France, la Pologne ou encore l’Espagne. On peut ainsi découvrir qu’en France, les joueurs abonnés au Xbox Game Pass ont plus tendance à vouloir jouer avec d’autres personnes, que ce soit leur famille ou leurs amis (+24 %). Ils sont donc caractérisés par un plus grand sens du partage.

Mais ce n’est pas tout puisque l’on a un aperçu de l’impact du cloud gaming sur les joueurs, un domaine relativement récent. Les services de streaming par abonnement sont de plus en plus démocratisés dans tous les domaines. En effet, l’étude a révélé que 92 % des joueurs étaient abonnés à un service de streaming, et cela comprend le streaming vidéo, et que 62 % d’entre eux étaient également abonnés à un service de jeux en streaming, donc au xCloud, à Stadia ou encore à GeForce Now. Près de la moitié des sondés (42 %) ont admis jouer au moins une fois par semaine à un service de cloud gaming. Ce chiffre augmente drastiquement (71 %) pour les membres du Xbox Game Pass.

L’étude a également fait des révélations concernant les préférences de jeux des joueurs français. Il semblerait que les genres les plus appréciés soient les jeux de plateforme, les jeux d’action-aventure et les simulations sportives et automobiles. On ne retrouve donc pas dans ce classement les jeux de tir tels que les franchises Call of Duty ou Battlefield, pourtant adulées par de nombreux joueurs dans le monde.