Harry Potter : HBO va célébrer les 20 ans de la saga avec deux programmes inédits

En décembre, Harry Potter à l'école des sorciers aura 20 ans. À cette occasion, HBO va diffuser deux programmes inédits, dont une rétrospective de la saga.

Il y a bientôt 20 ans, le petit sorcier à lunettes débarquait dans les salles obscures du monde entier avec Harry Potter à l’école des sorciers. Le long-métrage de Chris Columbus, adapté du roman éponyme de J.K. Rowling, ainsi que toutes ses suites, sera à l’honneur sur HBO Max. La plateforme de Warner Bros va consacrer deux programmes à la saga fantastique. Le premier sera une émission quiz avec des fans de la saga et de l’univers. Pendant plus de quatre heures, des aficionados de baguettes magiques et de potions s’affronteront sur plusieurs thèmes allant sans doute des créatures magiques aux sorts impardonnables en passant par l’Histoire de Poudlard. Le Président de Warner Bros Global Kids, Young Adults and Classics a expliqué “Pour célébrer les fans dévoués, anciens et nouveaux, qui ont passionnément maintenu la magie du monde sorcier vivante sous tant de formes pendant des décennies, ces émissions spéciales célébreront leur passion pour Harry Potter dans un événement télévisé multiplateforme incontournable”. Il ajoute que tous les fans de “Potter peuvent se préparer pour cette célébration unique en son genre en embrassant leur Hermione Granger intérieure et en étudiant le monde des sorciers. Pour les fans qui ont toujours voulu découvrir ce que ça pouvait faire de passer ses B.U.S.E.S, c’est maintenant ou jamais !” L’émission sera diffusée sur HBO Max, mais également sur Cartoon Network.

In celebration of the Philosopher’s/Sorcerer’s Stone’s film’s 20th anniversary, an epic quiz competition series will be airing! It will celebrate the incredible fandom and love of the films with fans of all ages able to join in from home. Find out more: https://t.co/vTf1xr4DLA — Wizarding World (@wizardingworld) May 19, 2021

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouverte mais réservées aux résidents américains. Les sorciers européens ne pourront en effet pas participer à cette compétition.

Une rétrospective encore mystérieuse

En plus de cette émission, Warner Bros et Wizarding World préparent une rétrospective de la saga. Encore mystérieux, le projet devrait permettre de revenir sur dix ans de films sur le grand-écran. Pour l’instant, la présence des acteurs principaux comme Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe n’a pas été confirmée. On peut néanmoins s’attendre à une émission semblable à celle prévue pour Friends, avec le casting original qui revient sur les moments forts de la saga. On peut également s’attendre à ce que des hommages soient rendus aux acteurs décédés depuis le huitième opus, comme Alan Rickman, mais également Helen McCrory qui s’est éteinte en avril dernier. Ils incarnaient respectivement Severus Rogue et Narcissa Malefoy.

Un peu de patience donc, HBO ne manquera pas de nous donner plus d’informations dans les prochains mois. Il faudra s’attendre à découvrir ces émissions en novembre prochain, à la date anniversaire de la sortie d’Harry Potter à l’école des sorciers.

