Valheim dépasse les 6,8 millions d’unités vendues

Le jeu a largement dépassé les espérances de sa petite équipe de développeurs, et devient son plus grand succès de 2020.

Depuis le début de l’année, il y a un jeu qui connaît un succès d’envergure. Il s’agit de Valheim, jeu de survie prenant place à la période Viking. En février dernier, le jeu atteignait les 3 millions de téléchargements, alors même qu’il était encore en accès anticipé sur Steam. Embracer Group, qui vient de publier son rapport sur le bilan financier concernant l’année fiscale 2020, s’attend à ce que le succès du jeu ne redescende pas de si tôt et provoque un million de téléchargements supplémentaire d’ici la fin du trimestre actuel, se terminant le 30 juin.

Cependant, Valheim n’est pas le seul titre qui a compté dans le bilan de l’éditeur. En effet, il compte parmi ses productions le jeu Bob l’Eponge : Battle For Bikini Bottom Rehydrated, qui a été vendu à 2 millions d’unités, et Destroy All Humans dont un million d’unités a été vendu également. Cela a donc été une année très prolifique pour Embracer Group puisque les ventes ont grimpé de 72 % par rapport à l’année précédente. Le plus gros du travail revient néanmoins à Valheim, qui a bien aidé à faire grimper les ventes durant le dernier trimestre (de janvier à fin mars) de 80 % par rapport à 2019.

Une mise à jour en approche ?

En tant qu’un des jeux les plus joués sur Steam, Valheim a de quoi se constituer une base solide de joueurs. Ils attendent pour la majorité la prochaine grosse mise à jour du jeu, dont on a peu d’informations. En terme de contenu, les développeurs ont seulement dévoilé quelques images très vagues. On ne connaît pas la date de sortie de cette mise à jour, sachant que le studio a expliqué vouloir prendre son temps pour la sortir en bonne et due forme. Il en va de même pour la sortie du titre de son format d’accès anticipé, qui restera en place pour une durée encore indéfinie.