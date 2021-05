Bon plan : méga promos sur les Galaxy S21 via la boutique Samsung 🔥

Le site officiel met en avant une multitude d'avantages sur les récents Samsung Galaxy S21, vous pouvez faire des économies de quelques centaines d'euros. La promotion se termine dans quelques jours.

Les ruptures de stock sur les Samsung Galaxy S21 ne sont pas rares sur le site officiel depuis la sortie de cette nouvelle gamme. Les smartphones sont de retour aujourd’hui, mais la boutique ne s’arrĂŞte pas lĂ . En effet, elle met en avant plusieurs avantages qui vous offrent la possibilitĂ© de rĂ©aliser des Ă©conomies de plusieurs centaines d’euros. Profitez-en dès maintenant, ces offres sont excellentes.

Samsung a dĂ©voilĂ© les nouveaux Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra au dĂ©but de l’annĂ©e en cours. Il s’agit de trois smartphones haut de gamme qui composent la gamme premium de la marque, ceux-ci se situent aisĂ©ment parmi les modèles les plus puissants dans le monde.

Si vous craquez pour un Samsung Galaxy S21 sur le site officiel, vous avez droit Ă plusieurs avantages — dont une paire de Galaxy Buds Live offerte, un bonus Ă la reprise de 100 euros ainsi que d’autres bonus du mĂŞme niveau. Toutes les offres sont affichĂ©es de façon transparente sur le site officiel afin que vous puissiez en savoir plus avec un simple coup d’œil. Peu importe le modèle que vous prenez, vous ĂŞtes certain de bĂ©nĂ©ficier d’Ă©conomies intĂ©ressantes.

Quel intérêt à choisir un Samsung Galaxy S21 sur la boutique officielle ?

Les Samsung Galaxy S21 sont les modèles premium les plus rĂ©cents de la gamme. Avec moins de six mois d’existence sur le marchĂ©, ils sĂ©duisent dĂ©jĂ de nombreux clients Ă travers le monde — au point qu’ils sont parfois en rupture de stock sur le site officiel. Les avantages mis Ă l’honneur par la boutique renforcent encore leur attrait, pensez Ă ne pas attendre trop longtemps pour ĂŞtre certain de pouvoir choisir le modèle qui vous plait.

Si vous prenez un Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra sur la boutique officielle, vous avez droit Ă une paire de Galaxy Buds Live offerte. Il s’agit d’Ă©couteurs sans fil haut de gamme d’une valeur de 169 euros, ceux-ci ont droit Ă la rĂ©duction de bruit active et Ă une autonomie de 21 heures. Vous pouvez choisir la couleur après avoir ajoutĂ© le smartphone Ă votre panier. Cela reprĂ©sente dĂ©jĂ une excellente Ă©conomie sur votre prochain smartphone.

Le site officiel met aussi en avant un bonus Ă la reprise de 100 euros sur votre smartphone actuel. Ce montant s’ajoute au bonus de base : si vous avez un tĂ©lĂ©phone assez rĂ©cent, vous pouvez donc faire baisser le prix de votre nouveau Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra de plusieurs centaines d’euros.

D’autre part, il est aussi possible de profiter des packs personnalisĂ©s Ă l’achat de votre Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra sur le site officiel. En ajoutant un ou deux produits en plus de votre tĂ©lĂ©phone, vous pouvez avoir droit Ă 10% ou 20% de remise sur le total du panier. Les produits Ă©ligibles sont renseignĂ©s sur la boutique, cela concerne par exemple la tablette Galaxy Tab S7, les Ă©couteurs Galaxy Buds Pro ou encore le tĂ©lĂ©viseur The Frame.

Peu importe le modèle — Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra, vous cotisez 5% en points Samsung Rewards quand vous choisissez votre smartphone sur le site officiel. Vous pouvez ensuite vous rendre sur votre compte Samsung pour en profiter lors de vos prochains achats, cela peut s’avĂ©rer très utile pour choisir des accessoires par exemple.

Le dernier avantage de Samsung concerne le programme de location Up2You. Si vous souhaitez louer votre Samsung Galaxy S21, vous avez droit Ă 80 euros de remise immĂ©diate sur le premier versement avec le code MAI80. Les conditions de location sont indiquĂ©es sur le site officiel, celles-ci peuvent vous permettre de profiter d’un smartphone rĂ©cent sans avoir besoin de l’acheter.

Le moment parfait pour choisir votre Samsung Galaxy S21

Tous ces avantages concernent les Samsung Galaxy S21, peu importe le modèle de la gamme que vous dĂ©cidez de choisir sur la boutique officielle. Autant dire que la marque fait très fort avec ces arguments de poids — sachant que les smartphones sont officiels depuis moins de six mois et qu’ils se vendent très bien mĂŞme sans offre. Pensez Ă ne pas trop attendre, plusieurs offres seront finies dans quelques jours.

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont tous des modèles premium qui composent une gamme de smartphones de haut vol sur le marchĂ©. Concernant les ressemblances, il faut prĂ©ciser que tous ces appareils sont compatibles avec la 5G. Ce nouveau rĂ©seau est en cours de dĂ©ploiement en France, il deviendra accessible Ă un plus grand nombre au fil des mois et des annĂ©es. C’est un avantage qui vous permettra de ne pas avoir Ă changer de tĂ©lĂ©phone quand il sera disponible sur votre zone gĂ©ographique.

On note aussi que tous les Samsung Galaxy S21 sont Ă©quipĂ©s de la puce Exynos 2100, il s’agit d’un des processeurs les plus puissants du marchĂ©. Vous ĂŞtes assurĂ© de bĂ©nĂ©ficier de toutes les capacitĂ©s de votre smartphone mĂŞme quand vous utilisez des applications lourdes ou des jeux mobiles. Celui-ci permet aussi une optimisation de la batterie Ă court terme comme Ă moyen terme et un excellent traitement des images.

En termes de diffĂ©rences, les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont Ă©quipĂ©s d’Ă©crans de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,8 pouces. Dans tous les cas, il s’agit de dalles OLED avec taux de rafraichissement de 120 Hz. Autre diffĂ©rence : la batterie, elle est de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh selon le modèle. Tous ont droit Ă la charge rapide.

Les Samsung Galaxy S21 ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© en rupture de stock sur le site officiel et cela se reproduira encore, surtout avec tous les avantages mis Ă l’honneur aujourd’hui. C’est le moment de faire des Ă©conomies de plusieurs centaines d’euros tout en choisissant votre nouveau smartphone. Vous avez jusqu’Ă 14 jours pour retourner le smartphone et vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ© dans le cas oĂą vous changez d’avis.

Pour voir toutes les offres sur le site Samsung, c’est par ici :

