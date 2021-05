Bon plan Intego : cet antivirus Mac est en forte baisse (-60% pour nos lecteurs)

Dans son procès contre Epic Games, Apple a reconnu que ses Mac étaient souvent visés par des malwares. Pour faire face à ces virus, il est indispensable de se protéger avec un logiciel fiable. Pour ne pas mettre vos données à risque, Intego a une solution choc (avec un tarif avantageux pour nos lecteurs).

© Intego

Pour ce long week-end de la Pentecôte, le spécialiste de la cybersécurité Intego a annoncé une offre exceptionnelle. Que ce soit sur son antivirus ou sur sa suite de sécurité complète, vous pouvez obtenir 60% de remise immédiate. Cela revient moins cher que n’importe quel antivirus du marché, tout en sachant que c’est un produit exclusivement sur Mac.

L'offre est en exclusivité pour les lecteurs de Journal du Geek :

Intego est un éditeur de logiciels de sécurité très reconnu qui possède plus de 20 ans d’ancienneté sur le marché (fondé en 1997). Il a mis au point une technologie de protection exclusivement pour les Mac. Contrairement aux autres éditeurs d’antivirus qui créent un logiciel standardisé, lui prend en compte les spécificités de macOS pour apporter une réponse plus efficace.

Si vous avez un Mac et que vous souhaitez le protéger (parce que les Mac ne sont pas infaillibles – Apple ayant même reconnu que les Mac étaient trop victimes de malwares), Intego sera la solution à privilégier. D’un point de vue rapport qualité prix, il vaudra mieux partir sur la suite complète Mac Premium Bundle X9 qui contient non seulement l’antivirus, mais également des outils pour nettoyer son Mac, l’accélérer et pour le contrôle parental.

Que contient le Bundle Premium Intego ?

Par défaut, Intego propose un antivirus de qualité qui permette de se protéger contre les malware et autres virus venus du web. C’est utile mais c’est pas forcément suffisant si vous voulez avec une protection complète. Dans sa suite de sécurité Bundle Premium X9, l’éditeur de technologie va encore plus loin. Vous pouvez le lire dans notre avis sur cet antivirus, mais ce pack comprend aussi un pare-feu, un nettoyeur de Mac, un outil de sauvegarde de données ou encore un outil pour le contrôle parental.

Pour rentrer dans le détail de chacun de ces logiciels, voici ce qu’il en est. Le logiciel baptisé VirusBarrier X9 est l’antivirus phare de la marque. C’est un outil que nous utilisons depuis plusieurs années et il s’avère très redoutable. Non seulement il est capable d’identifier rapidement les intrusions et de mettre d’éventuels fichiers infectés en quarantaine, mais il ne ralentit pas l’ordinateur et il n’affiche pas de pop-up en permanence. C’est un vrai confort, on oublie vite que le logiciel tourne en arrière-plan.

Ensuite, il y a le pare-feu NetBarrier X9 qui permet de sécuriser votre machine sur le réseau. Il va ainsi surveiller et éviter que d’autres appareils sur le même réseau ne tentent d’accéder à vos contenus. C’est pratique si vous êtes dans des lieux publics, mais également au bureau ou dans un espace de travail partagé. On a tendance à l’oublier mais ces réseaux sont un canal très utilisé par les pirates pour accéder à vos informations.

Parmi les autres outils, il y a la solution Washing Machine X9 qui est un outil pour nettoyer et accélérer son ordinateur. Il va aller chercher les fichiers inutiles et il vous proposera de les supprimer. Par exemple, ça peut être des fichiers d’installation qui ne servent plus à rien, des contenus dupliqués ou obsolètes etc. A cela, il y a aussi un logiciel de sauvegarde de vos données (Personal Backup). Enfin, le ContentBarrier X9 fait office de contrôle parental.

Avec Intego, vous êtes donc certain d’avoir un Mac au maximum de ses capacités et avec un maximum de sécurité. La suite de sécurité et l’antivirus sont de très bons produits, tous les experts sont unanimes sur la qualité de cet éditeur. Mais encore une fois, il est exclusivement dédié aux Mac. Si vous avez un iPhone ou un ordinateur sous Windows, il faudra passer son chemin.

Quid des prix de l’antivirus ?

Pour en venir au prix, voilà ce qu’il en est. Par défaut, l’antivirus avec le pare-feu (offre Mac Internet Security X9), il vous en coûtera 24,99€ par an au lieu de 49,99€. C’est un très bon rapport qualité prix pour un antivirus, d’autant plus que celui-ci a une très bonne réputation. Cette offre est exclusivement réservée pour nos lecteurs (via les liens sur cette page). Si vous prenez plusieurs licences ou une licence sur 2 ans, vous faites encore des économies.

Nous vous conseillons plutôt de partir sur la formule Mac Premium Bundle X9 qui contient aussi le nettoyeur de Mac, l’outil de sauvegarde et le contrôle parental. Celui-ci est à 34,99€ au lieu de 84,99€. Autrement dit, en rajoutant 15€ par rapport à l’antivirus seul, vous avez de nombreux logiciels en plus qui vont vous aider à accélérer votre Mac et le sécuriser encore davantage.

Tous les prix affichés ci-dessus comprennent une seule licence annuelle. Si vous avez plusieurs Mac dans un foyer par exemple, vous avez tout intérêt à partir pour des abonnements à 3 ou 5 licences annuelles. Ils sont beaucoup plus intéressants au niveau du tarif. Par exemple, pour 3 ordinateurs, cela vous en coûtera 44,09€ par an pour la suite Premium Bundle X9. Vous rajoutez donc 10€ pour protéger 2 Mac en plus.

Il faut savoir qu’Intego vous offre une période d’essai pour vous convaincre du produit. Elle est gratuite et sans engagement. Si cela vous plait, vous avez aussi tout intérêt à partir sur la version bi-annuelle (2 ans de souscription) qui est aussi attractive. Plutôt que de payer 39,99€ pour la licence annuelle, cela vous en coûtera que 64,99€ pour une licence de 2 ans pour un Mac.

