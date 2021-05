Bon plan : Surfshark VPN est le meilleur et le moins cher du moment

En ce jour férié, Surfshark VPN propose un deal inédit à 2,04€ / mois. Si cherchez un VPN de qualité à petit prix, c'est l'occasion idéale.

Vous êtes conscient que l’utilisation d’Internet comporte des risques et vous souhaitez vous prémunir contre ces derniers ? C’est une excellente chose, et nous avons une solution adaptée à vous proposer : les VPN (Virtual Private Network).

Ces logiciels ont pour but de protéger vos données et votre identité grâce à un chiffrement de vos informations en ligne et à une dissimulation complète de votre adresse IP. Mais les VPN vous donnent aussi accès à d’autres fonctionnalités, comme le contournement des géo-blocages ou la navigation anonyme par exemple.

Dans ce domaine, Surfshark est un outil de très bonne qualité et il vous propose aujourd’hui une remise de 81% sur son abonnement de deux ans.

Pourquoi choisir Surfshark VPN ?

Si nous vous parlons de Surfshark, c’est qu’il vaut vraiment le détour. En effet, comme expliqué dans notre test sur Surfshark VPN, ce logiciel chiffre vos données selon la norme avancée AES de 256 bits, ce qui est très qualitatif. Quand on sait que vos informations de navigation contiennent par exemple vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires, cela prend tout son sens.

De la même façon, Surfshark camoufle votre adresse IP afin de protéger votre identité, mais aussi de vous permettre de naviguer de manière 100% anonyme. Cela est particulièrement utile dans le domaine du téléchargement de torrents par exemple.

Avec Surfshark VPN, vous pourrez aussi débloquer les contenus géo-restreints des plateformes de streaming telles que Netflix et ses nombreux catalogues ou Amazon Prime. Vous disposerez effectivement de plus de 3 200 serveurs dans 65 pays afin de changer virtuellement votre localisation pour accéder aux services et aux sites de votre choix partout dans le monde.

Cette option est d’autant plus intéressante que l’application de Surfshark est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS, Linux, Fire TV) et très simple à utiliser. Point assez rare pour être souligné, ce VPN vous autorise un nombre de connexions simultanées illimité pour un service ultra complet.

81% de réduction avec l’offre Surfshark ce lundi

Vous l’aurez compris, Surfshark est un VPN de grande qualité. La bonne nouvelle, c’est qu’il propose en ce moment une promotion unique, valable sur son forfait de deux ans. Ce dernier bénéficie donc d’une remise immédiate de 81%, ce qui est assez exceptionnel.

De cette façon, le prix mensuel de Surfshark VPN ne reviendra qu’à 2,04€, alors qu’en temps normal il est de 10,63€. Étant donné que l’abonnement se règle en un seul paiement, vous serez facturé 49€ au moment de la souscription (au lieu de 255€). Au total, vous économiserez plus de 200€ sur la période complète de l’abonnement.

Si cette offre est déjà très attrayante en soi, sachez que Surfshark pense à tout pour vous satisfaire. Dans cette idée, il met donc à votre disposition une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Vous aurez donc un mois pour vous retourner et être totalement remboursé si jamais vous changiez d’avis et ne souhaitiez pas poursuivre avec cet outil.

Ainsi, vous n’avez aucune raison de ne pas profiter de cette offre très avantageuse. Commencez à profiter des services de Surfshark à prix réduit dès à présent en vous rendant sur son site juste ici :

