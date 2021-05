NFT : profitez maintenant de ce mème culte, il va disparaître pour toujours

Le célèbre mème « Charlie bit my finger » vient d’être vendu aux enchères sous la forme d’un NFT, et sera prochainement supprimé d’Internet.

© Crédits : Capture d'écran YouTube @HDCYT

Profitez-en tant que ça dure. Le célèbre mème « Charlie bit my finger », posté le 22 mai 2007, va prochainement être supprimé de toutes les plateformes. La raison ? Il vient d’être vendu sous la forme d’un NFT pour près de 760 999 dollars au cours du week-end, soit l’équivalent de 624 000 euros.

Les NFT de mèmes cultes, un business lucratif

Pour rappel, les NFT sont des jetons non-fongibles, qui permettent d’authentifier à peu près tout (et surtout n’importe quoi) sur la blockchain via un identifiant unique et infalsifiable. Il n’en a pas fallu plus pour que ce phénomène gagne peu à peu différents domaines, comme l’art, le sport ou même la musique. Dernièrement, ce sont surtout les plus grands moments d’Internet qui s’arrachent à prix d’or sous la forme de NTF, à commencer par le tout premier tweet de l’histoire, qui s’est vendu pour 2,9 millions de dollars, ou encore le célèbre Nyan Cat, qui s’est envolé pour 590 000 dollars.

Aujourd’hui, c’est donc au tour d’une autre pépite du web d’être aspirée dans le tourbillon NFT. Sauf que cette fois, ses créateurs, les parents d’Harry et Charlie Davies-Carr, ont annoncé leur intention de supprimer la vidéo des différentes plateformes après sa vente. Profitez donc vite de cette courte séquence de 55 secondes et de la réaction d’Harry lorsque celui-ci se fait mordre par son frère. 14 ans après sa mise en ligne et presque 900 millions de vues plus tard, cette vidéo s’apprête à disparaître des internets… sauf pour son nouveau propriétaire, qui aura payé le prix fort pour en avoir l’exclusivité.