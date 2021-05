Disney+ : ignorez à tout prix ce message qui cherche à vider votre compte bancaire !

Une campagne malveillante cible actuellement les abonnés Disney+ et cherche à leur extorquer leurs coordonnées bancaires. On vous explique comment éviter de vous faire piéger.

© Mika Baumeister / Unsplash

Dernièrement, si vous avez reçu un mail provenant de Disney+ et vous invitant à mettre à jour vos informations, prenez garde. Comme le note geeko.lesoir, une campagne malveillante ciblant les abonnés du service de vidéo en streaming de Disney serait actuellement en cours.

Dans ce faux mail qui reprend les caractéristiques de Disney+, dont le logo du service et même les mentions légales en bas de page, on vous informe d’une mise à jour du RGPD, et vous invite à « mettre à jour vos informations Disney+ afin d’éviter l’usurpation d’identité et la fraude bancaire. »

Des frais fantaisistes pour vous faire cliquer

Afin de s’assurer que les abonnés se sentent obligés de répondre à ce mail, les escrocs à l’origine de cette campagne malveillante expliquent que, si rien n’est fait, l’accès à leur compte Disney+ sera suspendu et que des frais de 9,99€ à 49,99€ leur seront prélevés. Bien évidemment, le véritable service de streaming ne pourrait pas appliquer de tels frais si vous ne mettez pas à jour à des informations suite à un échange de mail.

Enfin, le message vous invite à cliquer sur un lien pour mettre à jour ces fameuses informations. On y retrouve un faux site Disney+ avec plusieurs champs à remplir contenant ses identifiants au service, ainsi que ses coordonnées bancaires. Ces données sont ensuite collectées par les hackers pour effectuer des prélèvements sur votre compte.

Vous voilà désormais prévenu. Si vous recevez un mail de Disney+ dans les prochains jours, prenez bien le soin de vérifier l’adresse de l’expéditeur et, si celui-ci vous pousse à cliquer sur un lien, lisez bien l’intégralité du contenu avant de vous y rendre. Certains signes ne trompent pas, comme des fautes d’orthographe dans le corps du mail ou du titre. En cas de doute, mieux vaut se rendre directement sur l’application officielle du service pour vérifier si la demande est réellement légitime.

Et si jamais vous êtes tombé dans le panneau, on vous invite bien sûr à éplucher vos relevés bancaires et bloquer tout prélèvement suspect au plus vite. Cette affaire démontre en tout cas à quel point l’inventivité dont certains escrocs font preuve pour vous extorquer vos données les plus chères.