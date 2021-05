Dwayne Johnson publie une première image de Black Adam

On ne voit pas grand-chose et il faudra sans doute attendre encore un peu pour le découvrir plus en détails.

Après 7 ans d’attente, le film de Black Adam se concrétise et a lancé son tournage en avril dernier. Prévu pour 2022 et réalisé par Jaume-Collet Serra, le film avec Dwayne Johnson dans le rôle-titre introduira un antagoniste iconique de l’univers de Shazam. Si le projet est encore très mystérieux – aucun détail de l’intrigue n’a encore été révélé, l’acteur n’a pas manqué de faire monter la sauce en dévoilant une première image de son personnage en costume. Tout en clair-obscur, le cliché permet d’apercevoir quelques maigres éléments de son armure. On retrouve notamment les bottes déjà présentée avec des concepts art. Pour le reste, il faudra sans doute attendre encore un peu avant d’en découvrir plus. Dans la légende de sa photo, The Rock a aussi donné des nouvelles du tournage.

“Je voulais vous donner une petite mise à jour sur Black Adam et partager avec vous depuis le plateau. La production avance à merveille et je suis très satisfait du film que nous sommes en train de réaliser. La mythologie, l’éthique et les actions de Black Adam créeront sans aucun doute un nouveau paradigme dans le monde des super-héros, des méchants et des anti-héros. Le pouvoir changera. La ligne sera floue. D’un esclave à un dieu. L’homme en noir.”

En plus de Dwayne Johnson, les spectateurs pourront retrouver à l’écran Aldis Hodge (Invisible Man) dans la peau de Hawkman, Noah Centineo (To All The Boys) dans celle d’Atome Smasher et Quintessa Swindell (Trinkets) dans le rôle de Cyclone. Pierce Brosnan sera également de la partie et devrait prêter ses traits à un certain Dr. Fate.

Un affrontement dans Shazam! 3

Bien connu des amateurs de comics DC, le personnage est l’un des antagonistes emblématique de Shazam! Il devrait d’ailleurs l’affronter dans le troisième opus des aventures du super-héros incarné par Zachary Levi (Chuck). Avant cela, Black Adam a donc l’ambition d’introduire le personnage comme il se doit, histoire de leur offrir une réunion au sommet. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le personnage de Black Adam, il est nécessaire de rappeler que cette figure anti-héroïque oscille entre le bien et le mal au fil des différents récits. Disposant des pouvoirs de six Dieux Égyptiens, il est l’un des êtres les plus puissants de l’univers et ne met pas toujours ses capacités extraordinaires au profit du bien. Cette dualité devrait être au cœur de l’intrigue du film de Jaume Collet-Serra.