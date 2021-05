Marvel dévoile enfin la bande-annonce de Eternals

Après avoir brièvement teasé Eternals dans sa vidéo qui célébrait le cinéma, Marvel dévoile enfin les premières images de son prochain film. Réalisé par Chloe Zhao, il a pour vocation d’introduire une nouvelle équipe de super-héros.

© Marvel

Avec son casting cinq étoiles et son intrigue ambitieuse, Eternals trône fièrement parmi les plus films les plus attendus de cette année 2021. Après Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Marvel va introduire de nouveaux super-héros à son univers. Le film, réalisé par Chloé Zhao s’offre un premier teaser sur YouTube. D’Angelina Jolie à Ricchard Madden en passant par Kit Harrington, il y a aura du beau monde. Salma Hayek fera aussi ses premiers pas dans le MCU aux côtés de Gemma Chan. Fait notable, cette dernière devrait donc incarner deux personnages dans le MCU, Minn-Erva dans Captain Marvel et Sersi dans Eternals. Elle n’est d’ailleurs pas la seule à prêter ses traits à plusieurs protagonistes de la maison des idées puisque Josh Brolin a à la fois joué Thanos pour Avengers : Endgame et Cable pour Deadpool.

Sur “The End of The World”de Skeeter Davis, la vidéo de deux minutes présente donc cette fine équipe en détails et nous donne un aperçu des costumes. On y découvre également certains détails de l’intrigue. La fin du monde sera au cœur du récit, comme bien souvent pour les productions du genre. Après être restés dans l’ombre pendant plusieurs siècles, les Eternels sont forcés de prendre part au combat lorsque d’anciens ennemis refont surface : les Déviants. Situé après Endgame, le film fait d’ailleurs une référence appuyée aux Avengers et notamment à la mort de Tony Stark et la disparition de Captain America.

Dans les comics, les Eternels et les Déviants ont été créés par les Célestes, des entités cosmiques d’une incroyable puissance et dotés d’une apparence humanoïde gigantesque. On peut notamment les apercevoir brièvement dans Les Gardiens de la Galaxie, lors de la séquence explicative sur les pierres de l’Infini.

Eternals sortira sur nos écrans en novembre prochain. Avant cela, on retrouvera Black Widow le 7 juillet prochain et Shang-Chi et la légende des dix anneaux le 1er septembre. Disney nous donne également rendez-vous le 9 juin prochain sur sa plateforme pour Loki.

S’abonner à Disney+ pour 8,99 euros par mois et 89,90 euros l’année