Netflix pourrait bientôt se lancer dans les jeux vidéo

Netflix serait prêt à proposer un service de jeux à la demande avec l’aide de plusieurs acteurs de l’industrie vidéoludique.

© CardMapr / Unsplash

Selon des rumeurs persistantes, Netflix chercherait à étendre son empire en investissant davantage dans l’industrie du divertissement. Si l’on connait l’entreprise pour ses productions sérielles et ses films, ainsi que son service de vidéo en streaming, le « divertissement » dont on parle se trouve dans un tout autre domaine, à savoir le monde du jeu vidéo. Selon des informateurs proches du projet, Netflix chercherait à renforcer son offre vidéoludique, principalement en proposant un système d’abonnement pour jouer à des titres.

Cette offre ressemblerait à ce que propose Apple avec Apple Arcade, qui donne accès à des centaines de jeux au prix d’un abonnement mensuel. Netflix aurait également approché des cadres de l’industrie vidéoludique dans le but de les recruter. Ceci dure depuis quelques semaines. Suite à ces rumeurs, Netflix a confirmé vouloir renforcer ses affaires dans le domaine du « divertissement interactif » bien que l’entreprise n’ait pas précisé quelle forme cela prendrait.

Netflix sera-t-il à la hauteur ?

Un porte-parole a déclaré : « Nos membres apprécient la variété et la qualité de notre contenu. C’est pourquoi nous avons continuellement élargi notre offre, des séries aux documentaires, en passant par les films, les émissions originales dans différentes langues et la télé-réalité. Les membres aiment aussi s’engager plus directement dans les histoires qu’ils aiment, grâce à des émissions interactives comme Bandersnatch et You v. Wild, ou à des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et À tous les garçons que j’ai aimés. Nous sommes donc ravis d’en faire plus avec le divertissement interactif ».

Cela ne donne donc aucune information sur les réels projets de Netflix, mais les rumeurs se veulent de plus en plus persistantes. Peut-on s’attendre à un nouveau service de la part de Netflix dans les mois qui viennent ? Peut-être, mais si Netflix veut proposer ce genre d’abonnement, alors l’entreprise devra travailler sur le contenu qu’elle veut proposer pour se différencier des autres géants du milieu car il existe déjà un grand nombre de services de jeux vidéo à la demande et c’est un domaine qui devient de plus en plus compétitif. Affaire à suivre.