Twitch ajoute plus de 350 tags inclusifs

Si cela peut être bénéfique pour la majorité des communautés sur Twitch, l’entreprise s’inquiète à propos des trolls du net.

Dans une démarche d’inclusion et de meilleure représentation, Twitch vient d’annoncer l’arrivée de plus de 350 tags sur sa plateforme cette semaine. Ces nouveaux tags sont en relation avec « le genre, l’orientation sexuelle, l’ethnie, la nationalité, le handicap, la santé mentale et plus encore ». Ces tags vont permettre aux créateurs de mieux catégoriser leur contenu et faire en sorte que les spectateurs accèdent à des streams qui leur correspondent davantage. Twitch a également déclaré que le système de tag est « complètement optionnel » et devrait simplement offrir davantage de choix aux créateurs.

Pour la création de ces tags, Twitch a travaillé avec « des organisations externes telles que GLAAD, Le Projet Trevr, AbleGamers, SpecialEffect, des experts s’occupant de la progression des groupes ethniques sous-représentés, LGBTQIA+, et les communautés de personnes atteintes de handicaps ». Mais ce n’est pas tout puisque Twitch a également fait appel aux retours de certains utilisateurs par rapport à ces tags, afin qu’ils leur correspondent plus fidèlement.

Des tags très attendus par les utilisateurs

Cela a donné naissance à des tags tels que « invalide », « transgenre », « non-binaire » ou encore « vétéran » ou « noir ». Cette nouvelle devrait donc ravir les utilisateurs de la plateforme puisqu’ils demandaient à avoir des tags plus inclusifs depuis la création du système en 2018. Twitch aura pris son temps, mais les tags sont finalement là. L’entreprise a d’ailleurs déclaré qu’elle savait que « l’implémentation de ces tags a pris beaucoup plus de temps que cela n’aurait dû, et nous vous remercions sincèrement pour votre persévérance, vos retours et votre patience. Maintenant comme toujours, cela nous aide à faire de Twitch un meilleur environnement pour tout le monde ».

Un seul questionnement subsiste et il concerne les trolls de la plateforme. En effet, si ces tags pourront permettre aux utilisateurs de mieux trouver du contenu qui leur corresponde, ils peuvent également faciliter la recherche de cibles pour les personnes malveillantes. Twitch a prévenu que si des situations de harcèlement liés à ces nouveaux tags faisaient leur apparition, alors les personnes responsables « seront soumises à l’application de la politique en matière de conduite haineuse et de harcèlement ».