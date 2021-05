Google mise sur la sécurité, et annonce une série de nouveaux outils

Supprimer son historique récent, verrouiller certaines photos sensibles… Autant de nouvelles fonctionnalités que Google va prochainement mettre en place pour apporter davantage de sécurité et de contrôle aux internautes.

© Google

Lors de sa conférence I/O, Google a mis l’accent sur la sécurité. En marge de quelques détails sur son nouvel OS Android 12, le GAFAM a ainsi officialisé l’arrivée de plusieurs outils inédits destinés à faciliter la vie des internautes, tout en leur apportant davantage de contrôle sur leurs données.

Une fonction “Quick Delete”

Première nouveauté annoncée par le géant du web, la fonctionnalité “Quick Delete”, qui permettra de supprimer les 15 dernières minutes de navigation d’un simple clic aussi bien sur navigateur que sur smartphone. Comme lorsque vous naviguez en navigation privée via le mode Incognito, cet outil supprimera non seulement l’historique, mais aussi les cookies, les autorisations ou les saisies automatiques.

Google Photos intègre désormais un dossier verrouillé

Autre fonctionnalité bien pratique ajoutée à Google Photos, l’apparition d’un dossier verrouillé, qui permettra de conserver ses photos privées en lieu sûr, sans risquer de les voir apparaître lorsque vous faites défiler votre pellicule. Il sera ainsi possible de stocker des clichés sensibles, allant de vos derniers nudes jusqu’à la photo de votre passeport — en attendant de profiter de Google Stack en Europe.

Mise à niveau du gestionnaire de mots de passe

D’autres nouveaux outils dédiés à la sécurité ont également été annoncés hier par Google à l’occasion de sa conférence virtuelle I/O. On retrouvera ainsi l’authentification à doubles facteurs et d’un outil destiné à Android 12 qui proposera un traitement sécurisé des données personnelles tout en alimentant des services axés sur l’intelligence artificielle et le machine learning. Le gestionnaire de mot de passe devrait lui aussi être mis à niveau, et mieux alerter les internautes en cas de fuite de données. Le navigateur proposera également un bouton direct “modifier le mot de passe”, afin de traiter au plus vite le problème.