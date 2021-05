La Nintendo Switch peut vous servir d’alarme contre les cambrioleurs

L'application Spy Alerm tire partie du capteur infrarouge du Joy-Con droit pour vous permettre de recréer un film d'espionnage à la maison.

© Sabec

Récemment, la Nintendo Switch a eu droit à une application que l’on pourrait qualifier d’essentielle aujourd’hui : une calculatrice. Le studio derrière cette application, Sabec, a depuis eu une révélation et a décidé d’exploiter les fonctionnalités de la Nintendo Switch à des fins utiles et décalées puisqu’elles n’ont presque aucun rapport avec les jeux vidéo. Désormais, sachez qu’il vous est possible d’utiliser votre Switch comme détecteur de cambrioleur grâce à l’infrarouge de la console.

L’application émet un faisceau infrarouge depuis les manettes, que vous pouvez vous amuser à essayer de contourner comme si vous étiez dans un film d’espionnage et que vous tentiez de dérober un objet précieux dans un musée. Elle s’appelle par ailleurs « Spy Alarm » et coûte 8,99€ sur le Nintendo eShop. Pour la faire fonctionner, vous devez faire pointer un des Joy-Cons dans la direction de ce que vous voulez protéger, et si quelqu’un venait à franchir le rayon, alors l’alarme de la console se mettra à sonner. L’application vous laisse également voir à quel moment précis le rayon a été franchi.

Bien évidemment, cette application a été créée à des fins de divertissement et non pas pour réellement protéger votre maison. Toutefois, elle met en lumière l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la Nintendo Switch, également présente dans bon nombre de nos objets électroniques, et on peut compter sur Sabec pour nous en montrer encore beaucoup d’autres à l’avenir. En effet, le studio ne semble plus s’arrêter dans sa lancée. Après avoir sorti la calculatrice scientifique pour Switch, est venue au monde l’application Xylophone, et enfin Spy Alarm. Pour le moment, l’alarme ne semble fonctionner que si le Joy-Con est détaché de la manette, mais c’est déjà un bon début.