Nintendo vend bien plus de Switch que prévu

Nintendo a terminé son année fiscale 2020 sur une bonne note, dépassant de loin ses propres attentes en termes de ventes.

© Nintendo

Nintendo vient de révéler son bilan financier du dernier trimestre pour l’année fiscale de 2020, qui s’est terminé le 31 mars 2021. Si l’on savait que 2020 avait profité à presque tous les acteurs du monde vidéoludique, dont Nintendo, on n’avait pas idée que l’entreprise prévoyait de vendre beaucoup moins de Nintendo Switch que ce qu’elle a en vendu en réalité. En effet, les chiffres montrent que les ventes de la Nintendo Switch ont atteint 4,73 millions d’unités rien qu’au cours du dernier trimestre, soit près du double de ce qu’avait prévu Nintendo.

De plus, en ce qui concerne l’année 2020 de manière plus globale, la console s’est vendue à 28,83 millions d’exemplaires, ce qui a aussi fait battre des records à l’entreprise. Grâce à cette année prolifique, les ventes de la Switch depuis son lancement ont dépassé les 84 millions d’unités. Pour l’année prochaine, Nintendo espère continuer dans cette lancée et vendre environ 25,5 millions de consoles. À ce rythme-là, la Nintendo Switch devrait bientôt pouvoir dépasser la Wii en termes de ventes, cette dernière étant actuellement arrivée à 101,63 millions d’unités vendues.

Les ventes des jeux s’envolent pour Nintendo

Un des éléments qui a su propulser les ventes de la Nintendo Switch est la sortie du jeu Animal Crossing New Horizons, juste au début de la période des premiers confinements généraux à travers le monde. Le jeu s’est d’ailleurs vendu à plus de 32 millions d’exemplaires depuis sa sortie en mars 2020. Cela l’amène à la première position des jeux Nintendo les plus vendus de l’année.

Au total, Nintendo aura vendu 230,88 millions de jeux en 2020, soit une augmentation de 37 % par rapport à l’année fiscale précédente. Dans le classement des ventes de 2020, derrière Animal Crossing New Horizons, on retrouve les jeux Super Mario Kart 8 Deluxe (10,62 millions), la collection éphémère Super Mario 3D All-Stars (9,01 millions) ou encore Ring Fit Adventure qui a introduit le Ring-Con (7,38 millions).

Quels sont les projets de Nintendo pour 2021 ?

Pour le début de l’année 2021, Nintendo a plus d’un tour dans sa manche pour relancer ses ventes. Côté jeux, on attend notamment la sortie des titres Miitopia et Mario Golf Super Rush, en plus de la sortie de New Pokémon Snap le 30 avril. On vous en parle dans notre dossier des sorties les plus attendues du 2ème trimestre 2021. Côté console, l’arrivée de la Nintendo Switch Lite bleue est prévue pour mai, et il se pourrait qu’une Switch Pro soit prévue pour la fin de l’année. On vous en parle dans ce guide concernant tout ce qu’il faut savoir sur la Switch Pro.