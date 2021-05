PS5 : la console se vendrait deux fois plus que la Xbox Series X

Sony et Microsoft usant de stratégies commerciales différentes, leurs consoles ont un écart de vente très important, en faveur de la PS5.

Cela fait plusieurs semaines que Sony partage son enthousiasme quant aux ventes de la PS5. Au début de l’année 2021, seulement un mois après la sortie de la console, Sony a déclaré qu’elle s’était vendue à 4,5 millions d’exemplaires. Puis, à la fin du dernier trimestre de l’année fiscale 2020, qui s’est terminé le 31 mars, Sony a annoncé avoir vendu 7,8 millions de consoles, soit quelques centaines de milliers de plus que prévu. L’objectif annuel pour Sony est de la vendre à près de 14 millions d’exemplaires, ce qui semble bien parti pour le moment.

D’un autre côté, la deuxième console nouvelle génération sortie 9 jours avant la PS5, à savoir la Xbox Series de Microsoft, ne donne pas vraiment de ses nouvelles. Cependant, un cabinet d’analyste a réussi à estimer les ventes de la console, qui sont également en hausse depuis quelques semaines. Entre janvier et mars 2021, les Xbox Series X/S se seraient écoulées à plus de 1,3 millions d’exemplaires, tandis que Sony a écoulé près de 2,83 millions de consoles dans la même période. Bien évidemment, ces données ne sont qu’une estimation puisque Microsoft a cessé de transmettre ses chiffres officiels depuis quelques années. Toutefois, le cabinet pense que les Xbox Series se vendraient jusqu’à 2,2 fois moins que la console concurrente.

Avec 5,6 millions de consoles vendues entre janvier et mars 2021, la Nintendo Switch reste bien devant les deux géants, notamment parce que la console proposée est grand public, moins chère et surtout plus facile à trouver puisqu’elle n’est pas soumise à la pénurie de composants électroniques. De plus elle est plus versatile que les PS5 et Xbox Series qui ne sont pas des consoles portables. Puisqu’elles ne s’adressent pas au même public et ne répondent pas aux mêmes besoins, la Switch a encore un avenir radieux devant elle.