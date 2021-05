WWDC : la keynote d’Apple se tiendra le 7 juin, avec une surprise ?

On connaît enfin la date de la conférence d’ouverture de la WWDC d’Apple. Rendez-vous le 7 juin prochain à partir de 19h !

© Apple

La date de la WWDC 2021 d’Apple est désormais officielle ! On se donne donc rendez-vous le 7 juin prochain pour la conférence d’ouverture, qui débutera à 19h (heure française). Comme les autres conférences d’Apple depuis l’arrivée du Covid-19 dans nos vies, la conférence sera pré-enregistrée et diffusée en direct depuis l’Apple Park sur le site officiel d’Apple, via l’app Apple Developer et sur YouTube.

Au menu de cette édition 2020, on devrait avoir droit à la présentation des prochaines versions des différents système d’exploitation de la Pomme. On aura donc un premier aperçu d’iOS/iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15.

Le nouveau MacBook Pro remanié en approche ?

Comme cela peut être le cas lors de la WWDC — même si cette conférence est avant tout dédiée aux logiciels — on peut également s’attendre à la présentation d’un nouveau produit, qui pourrait bien être ce fameux MacBook Pro entièrement remanié, lequel pourrait être décliné en 14 et 16 pouces, d’après le prolifique Jon Prosser. De ce fait, Apple pourrait bien profiter de l’événement pour présenter le successeur de l’Apple M1, sa puce ARM qui fait sensation sur MacBook Air/Pro, le nouvel iMac 24″ et même le dernier iPad Pro.

i can confirm macbook pro is coming https://t.co/p2Hzh5TVSm — Jon Prosser (@jon_prosser) May 24, 2021

Apple en profite pour partager le déroulé de cette nouvelle WWDC virtuelle. Ainsi, après la conférence d’ouverture, Apple diffusera Platforms State of the Union, puis, le 10 juin à 23h, on retrouvera la traditionnelle cérémonie des Apple Design Awards. Pendant ce temps, Apple organisera plus de 200 séances dédiées aux développeurs. Le tout sera accessible entièrement en ligne, comme l’an dernier.