Virtua Fighter 5 fait son grand retour sur PlayStation 4 !

Une édition fidèle mais totalement retravaillée sera disponible dès la semaine prochaine en exclusivité numérique sur PS4.

Sega vient d’annoncer une grande nouvelle pour tous les fans de la franchise Virtua Fighter. Le cinquième épisode revient dès la semaine prochaine, dans une édition optimisée et retravaillée. Baptisée Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, cette édition vous plongera dans l’univers mythique du cinquième opus de la franchise, tout en revêtant une allure plus moderne pour la nouvelle génération de joueurs.

Seiji Aoki, producteur en chef, a déclaré que « la série Virtua Fighter tient une place à part dans l’univers de SEGA. Ce nouveau titre a été développé dans le cadre du projet 60ème Anniversaire de SEGA par une équipe all-star au sein des studios AM2 et Ryu ga Gotoku Studios. Je suis impatient que les fans découvrent ce que nous leur avons réservé avec ce nouvel épisode ! »

Une exclusivité PS4 dès la semaine prochaine

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown reprendra tout de sa précédente édition, sortie sur consoles en 2012, et y ajoutera des graphismes en HD, entre autres. Vous pourrez donc découvrir ou redécouvrir le jeu dans sa meilleure version jusqu’à présent. Tout a été mis à niveau, des personnages aux musiques en passant par les niveaux eux-mêmes. De nombreux modes de jeux seront disponibles, ainsi qu’un mode en ligne très complet avec la possibilité de participer à des ligues et à des tournois allant jusqu’à 16 joueurs. Pour combattre, vous disposerez de 19 personnages jouables, chacun ayant des prédispositions au combat différentes et compatibles avec certains styles de jeu.

Le jeu sera disponible à l’achat sur PlayStation 4 dès le 1er juin prochain. PlayStation tiendra l’exclusivité numérique pour ce titre. Sega reviendra avec de plus amples informations à propos du titre dans les prochains jours. Gardez donc l’œil ouvert car le prix du jeu n’a pas encore été dévoilé par le studio.