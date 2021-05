Panasonic dévoile le Lumix GH5 II et tease déjà le GH6

Si Panasonic n’a pas encore eu le temps de terminer son Lumix GH6, successeur tant attendu du GH5, la firme dévoile une seconde version de son hybride micro 4/3 tant plébiscité par les vidéastes.

© Panasonic

Le Panasonic Lumix GH5 avait été un véritable tournant pour la marque. Lancé il y a quatre ans (déjà), l’appareil avait su séduire les vidéastes de part le monde, avec des capacités hors normes et un prix relativement doux par rapport à la proposition affichée. Mais avant de découvrir le Lumix GH6, Panasonic avait une petite surprise à nous annoncer… Voici le Panasonic Lumix GH5 II !

Au menu, on retrouve peu ou prou le même design qu’avec un GH5S. Le boîtier, plutôt compact, dispose toujours d’une connectique solide comprenant plusieurs prises HDMI, un port USB-C, un port micro et casque, et un double slot carte SD UHS-11. On retrouve également une nouvelle batterie de 2 200 mAh, et l’alimentation est possible via l’USB-C.

On retrouve le même viseur OLED de 3,68 millions de points, déjà présent sur le GH5, et l’écran, toujours tactile et orientable à loisir, se dote de 1,84 millions de points. Du côté du capteur, il s’agit toujours d’un micro 4/3 de 20,3 MP doté d’une stabilisation mécanique légèrement améliorée.

Si cette nouvelle itération ne semble pas apporter grand chose en apparence, c’est surtout à l’intérieur que le GH5 II montre ses muscles. On y retrouve un nouveau processeur Venus Engine qui permettrait à l’appareil de proposer un bien meilleur autofocus, point qui était justement le défaut principal du GH5. Le nouvel appareil de Panasonic promet une détection des yeux, des visages et du corps, ainsi qu’un suivi des animaux, avec une réactivité largement améliorée.

Enfin, le cœur du GH5 II bat toujours au rythme de la vidéo. L’appareil propose donc de la 4K DCI en 4:2:2 10 bits en 30 i/s et en 4:2:0 10 bits en 60 i/s, le tout en interne et sans recadrage. Le constructeur précise avoir réussi à booster la dynamique d’un tiers et amélioré la gestion des Lens Flares. Comme c’est rarement le cas dans le secteur, Panasonic a payé la redevance pour les caméras et le GH5 II peut toujours enregistrer de la vidéo sans limite de temps ! Enfin, situation pandémique oblige, Panasonic a doté son GH5 II de nouvelles compétences pour diffuser de la vidéo en direct.

Le Panasonic Lumix GH5 II sera disponible au mois de juillet à 1 699€, boîtier nu. Il sera également proposé en kit avec un objectif Lumix G 12-60mm F3.5-5.6 au prix de 1899€ et avec un Leica DG 12-60mm F2.8-4 pour 2299€.

Un appareil pour patienter avant le GH6

S’il le GH5 II n’est qu’une simple mise à jour du GH5, il est surtout là pour permettre au constructeur de faire patienter ses adeptes pour le GH6. La firme japonaise a profité de la présentation de son nouvel hybride pour annoncer que son Lumix GH6 est bien en développement, et qu’il serait principalement destiné aux vidéastes professionnels.

Panasonic est resté bien avare en détail, mais on apprend au moins que ce nouvel appareil devrait bénéficier d’un nouveau capteur, toujours en micro 4/3, et qu’il pourra filmer jusqu’en 4K DCI en 4:2:2 10 bits à 60 i/s en interne, et même jusqu’en 5,7K à 60 i/s ! L’appareil devrait logiquement sortir dans le courant de l’année.