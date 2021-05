Sega, Sony et Capcom : ne ratez pas ces conférences imminentes !

En l’espace de seulement deux jours, trois conférences vont avoir lieu en rapport avec Horizon Forbidden West, Sonic et Monster Hunter.

Vous n’aurez peut-être pas à attendre l’E3 2021 pour en savoir plus sur quelques-unes de vos franchises vidéoludiques favorites. En effet, Capcom, Sony et Sega ont décidé de tenir des conférences incessamment pour nous faire part de nouveautés concernant certaines grosses franchises. Tout d’abord, Capcom va une nouvelle fois organiser un événement Monster Hunter ce mercredi 26 mai à 16h heure française. Tout comme le dernier en date, vous pourrez découvrir certaines nouveautés concernant le jeu fraîchement sorti Monster Hunter Rise, ainsi que de nouvelles informations sur Monster Hunter Stories 2, prévu pour le 9 juillet prochain. Tout cela se passe sur la chaîne Youtube de Monster Hunter.

Un State of Play très attendu

Sony a également annoncé l’arrivée d’un State of Play pour ce jeudi 27 mai à 23h heure française. Si le dernier State of Play nous a réservé des surprises en rapport à Ratchet & Clank Rift Apart, celui-ci sera consacré à une autre exclusivité PS5 encore plus attendue : Horizon Forbidden West. Si l’on ne sait pas encore quelles surprises nous réserve cette conférence, on peut s’attendre à découvrir une nouvelle séquence de gameplay, ainsi que la date de sortie du titre (soyons confiants) puisqu’elle n’a pas encore été dévoilée. Rendez-vous sur la chaîne Youtube de PlayStation pour en savoir plus demain, lors du State of Play.

Sonic fête son 30ème anniversaire cette année

Enfin, Sega a annoncé l’arrivée d’un événement spécial, consacré à l’anniversaire de sa petite bête bleue emblématique. En effet, Sonic souffle sa 30ème bougie cette année, de quoi nous rendre nostalgiques. Cet événement s’intitule « Sonic Central » et il s’accompagne d’un trailer d’annonce plutôt sympathique. Il aura lieu ce jeudi 27 mai également à 19h heure française. Pour le visionner, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Youtube ou Twitch de Sega. Des invités spéciaux prendront part à l’événement et dévoileront des nouveautés excitantes dans l’univers de Sonic.