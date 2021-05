OnePlus vous offre la Stadia Premiere Edition à l’achat d’un smartphone

En plus de cette offre limitée, Stadia dévoile quels seront les prochains jeux gratuits pour les membres Stadia Pro.

OnePlus vient d’annoncer l’arrivée d’une opération marketing de grande envergure. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 30 septembre prochain, un kit Stadia Premiere Edition vous sera offert à l’achat de certains smartphones de la marque. Les téléphones concernés sont les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T et OnePlus Nord. En ce qui concerne le kit Stadia, il comprend la manette Stadia ainsi qu’un Google Chromecast Ultra. Cette opération de OnePlus s’inscrit dans une démarche de promotion de ses smartphones et du gaming mobile, en forte hausse depuis quelques années.

Tuomas Lampen, directeur stratégie de OnePlus Europe, a déclaré que « chez OnePlus, nous sommes très proches de notre communauté de technophiles et beaucoup d’entre eux sont des joueurs passionnés, nous savons donc que les joueurs de jeux mobiles recherchent une expérience plus immersive ».

OnePlus pense que ses smartphones ont tout pour plaire à la génération actuelle de gamers puisqu’ils proposent des écrans AMOLED ultra performants, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, un chipset haute performance avec jusqu’à 12 Go de RAM, la 5G, et un son stéréo multidirectionnel précis. Tout cela est couplé avec le mode gaming de l’OxygenOS, qui vous permet, entre autres, de cacher les notifications lorsque vous jouez et de booster les performances du smartphone. L’offre est valable uniquement via le site officiel de OnePlus.

Quoi de neuf du côté de Stadia Pro ?

De son côté, Stadia continue de renflouer son catalogue de jeux, en proposant 4 nouveaux jeux gratuits aux abonnés Stadia Pro pour le début du mois de juin, dont un qui fait ses débuts sur la plateforme. Tout d’abord, le jeu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, qui est l’avant dernier opus de la franchise, et le premier disponible nativement en français. Ensuite, sera également offert MotoGP20, jeu de course de moto réputé pour son réalisme. Puis, le jeu Chronos : Before the Ashes sera disponible. Il s’agit d’un jeu d’aventure et de réflexion dans lequel vous devrez résoudre des énigmes pour vous sortir d’un labyrinthe. Enfin, le jeu Blue Fire va faire son entrée au catalogue de Stadia le mois prochain. Il s’agit d’un jeu d’aventure situé dans le royaume mystérieux de Penumbra.