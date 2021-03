SEGA élu éditeur de l’année 2020

SEGA a été élu meilleur éditeur de l’année 2020 grâce à ses portages et rééditions de Persona 5 Royal et Yakuza 0.

Pour la onzième année consécutive, Metacritic, le célèbre agrégateur de notes, a publié son classement des meilleurs éditeurs de jeux vidéo. Avec grande surprise, c’est SEGA qui s’est hissé sur la première place du podium en 2020, avec un bond de 17 places par rapport à l’année 2019. Metacritic lui a attribué un excellent Metascore de 81,6. En réalité, sa moyenne est un peu plus basse que celle attribuée au numéro 2, à savoir Annapurna, qui a obtenu le Metascore de 81,9. Cependant, Metacritic a précisé que le classement de SEGA a été boosté suite à ses deux jeux à succès sortis en 2020, à savoir Persona 5 Royal et Yakuza 0, qui font tous les deux parti des 5 jeux les mieux notés de l’année.

Metacritic souligne également le fait que beaucoup du succès de SEGA vient de jeux déjà existants qui ont été portés sur d’autres supports ou simplement améliorés, ce qui est le cas de Persona 5 Royal et Yakuza 0 mais aussi de Two Point Hospital et Bayonetta, qui ont respectivement été portés sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en février 2020, et sur PlayStation 4 et Xbox One en février 2020 également. Toutefois, le meilleur jeu complètement original de l’éditeur de l’année 2020 a été 13 Sentinels : Aegis Rim, sorti le 22 septembre 2020 sur PlayStation 4, même si le jeu est sorti au Japon près d’une année plus tôt.

C’est la deuxième fois que SEGA se retrouve en première place du classement, la première fois étant en 2015. Si certains estiment que SEGA mérite sa place de premier éditeur, d’autres jugent que les portages et autres rééditions de jeux vidéo ne sont pas de nouvelles créations, et ne devraient donc pas être prises en compte dans l’évaluation de l’éditeur. Reste à voir si SEGA va continuer dans sa lancée en 2021 ou si l’entreprise va connaître une baisse significative dans le classement, comme cela est arrivé en 2019.