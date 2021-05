Moshi va ravir les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch avec le Sette Q et le Flekto

Vous aimez les produits Apple mais n’aimez pas les câbles ? Vous allez adorer ces deux nouveaux chargeurs signés Moshi.

Les appareils mobiles se multiplient toujours plus dans nos vies, mais pas nos prises électriques. Pour ce faire, Moshi lance aujourd’hui sa double station de charge Sette Q 15W, capable de prendre en charge deux appareils compatibles Qi à la fois. La marque en profite également pour annoncer son chargeur pliable Flekto pour Apple Watch.

Deux accessoires à combiner, ou non

Le Sette Q est enveloppé du tissu gris caractéristique de la marque, et propose deux emplacements pour recharger vos appareils, qu’il s’agisse d’un iPhone et d’une paire d’AirPods ou d’un smartphone Android, tout est possible.

Chaque emplacement propose 15W de puissance, et embarque le module Q-coil de Moshi, qui permet de maximiser l’efficacité de la charge sans fil en augmentant la zone de charge utilisable. On retrouve également un port USB-A pour recharger un appareil en plus, sans avoir à occuper une prise murale supplémentaire.

Le Sette Q sera disponible très prochainement au prix de 89,95€.

Pour les possesseurs d’Apple Watch, Moshi lance également le Flekto, un dock destiné exclusivement à la montre connectée d’Apple et qui vient se brancher directement à l’avant du Sette Q pour créer un deux-en-un, mais il peut tout aussi bien servir de dock séparé. Il est pliable, et peut ainsi être aisément transporté en déplacement.

Le chargeur Flekto pour Apple Watch sera disponible d’ici peu au prix de 50€.