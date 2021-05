French Days : 2 mois après sa sortie, le Galaxy A52 est déjà en chute 🔥

Vous cherchez un Galaxy A52 tout neuf ? Le store officiel de Samsung affiche une offre intéressantes sur ces excellents modèles milieu de gamme. Attention, il ne reste plus que le coloris violet en stock. La demande est très forte pour ces smartphones, presque tout a disparu.

© Samsung

Le Samsung Galaxy A52 (et sa version 5G) seront parmi les meilleures ventes du fabricant en 2021. D’un point de vue rapport qualité prix, ce smartphone est une vraie pépite. Alors quand le coréen propose une remise supplémentaire pour les French Days, il ne faut plus attendre. Quasiment tous les coloris sont en rupture de stock, il faut être ultra rapide.

Par exemple, le Galaxy A52 classique chute à 329€ au lieu de 379€ en sachant qu’une coque de protection transparente est aussi offerte. La version 5G est encore plus intéressante : vous avez 50€ de remboursé sur votre achat, le modèle 256 Go est au prix du 128 Go (60€ de remise) et la coque est incluse.

Voir les offres sur Samsung

Ce Samsung Galaxy A52 succède directement au Galaxy A51 officialisé il y a un peu plus d’un an. Ce dernier se place parmi les smartphones Android les plus vendus au monde. Nul doute qu’il en sera de même pour cette nouvelle version qui bénéficie d’une belle mise à jour du précédent modèle. Les ruptures de stock régulières sur la boutique officielle attestent déjà de son succès auprès du public.

Ces smartphones de milieu de gamme contribuent très largement à faire monter les ventes de la marque car ils restent plus accessibles que les téléphones premium comme les récents Galaxy S21. Cette offre spéciale sur les Galaxy A52 devrait encore tirer les volumes, bien que le stock soit limité. Il ne reste plus que la version en coloris violet (que ce soit le modèle 4G ou 5G).

Le Galaxy A52, un smartphone déjà populaire

Si le Samsung Galaxy A52 séduit déjà beaucoup de monde, c’est parce qu’il profite d’un excellent rapport qualité-prix. Les différents tests que vous pouvez trouver sur le net (ici ou ici) sont unanimes. On retrouve tout le savoir-faire du constructeur dans un smartphone dont le tarif reste assez abordable pour sa gamme. D’autre part, il ne lésine pas sur les performances techniques et se place aisément parmi les meilleurs smartphones de sa catégorie sur le marché. Cette promotion sur le store officiel est parfaite pour économiser sur votre prochain modèle.

Pour entrer dans les détails techniques, ce Samsung Galaxy A52 est doté d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces pour 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne. Une fois de plus, on peut faire confiance à la marque pour la qualité de la dalle avant, c’est un de ses points forts depuis de nombreuses années maintenant.

En termes de design, le Galaxy A52 profite d’une esthétique sobre et épurée tandis que la caméra selfie a été intégrée directement dans l’écran à l’aide d’un petit poinçon. Le module photo a été installé dans un des coins supérieurs au dos de l’appareil. D’autre part, le scanner d’empreintes digitales a été placé directement sous l’écran pour un gain de place et d’esthétique.



Concernant l’offre photo du Samsung Galaxy A52, elle s’appuie justement sur un quadruple module photo. Celui-ci est constitué d’un module principal de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, d’un macro de 5 Mpx et enfin d’un capteur de profondeur de 5 Mpx. La caméra frontale compte sur un capteur de 32 Mpx pour des selfies très appréciables. Il est capable d’enregistrer des images en 4K, le tout en s’illustrant avec un mode nuit et un mode portrait très satisfaisant pour un smartphone de cette catégorie.

Le Galaxy A52 exploite une batterie de 4 500 mAh, ce qui vous assure de tenir environ deux jours avec un usage standard. C’est dans la moyenne haute des smartphones présents sur ce même créneau. Il a aussi droit à la charge rapide 25 W. Il fonctionne à l’aide d’un processeur Snapdragon 720G qui assure une bonne puissance générale — à l’usage des applications ou des jeux mobiles, par exemple. D’un point de vue général, c’est un excellent smartphone pour le quotidien.

Le Samsung Store est en folie

Cette réduction immédiate sur le Samsung Galaxy A52 est à saisir pour les French Days sur le site de Samsung. Le smartphone bénéficie d’un tarif sous la barre des 330 euros au lieu de 380 euros. C’est une belle opportunité pour faire des économies sur un téléphone dont le rapport qualité-prix est déjà excellent sans cette offre.

Dans le cas où vous craquez pour le Samsung Galaxy A52, vous avez droit à un délai de rétractation sur à la réception de la commande. Cette période de 14 jours vous laisse la possibilité de retourner le smartphone gratuitement afin de vous faire rembourser en intégralité. C’est parfait pour avoir droit à une seconde chance en cas de besoin, surtout si vous n’êtes pas convaincu.

Cette offre spéciale sur le Samsung Galaxy A52 fait plaisir à voir, mais elle ne va pas durer. Le site officiel limite toujours le nombre de modèles concernés par la remise. D’autant plus que le smartphone se vend très bien quand il n’est pas en promotion comme aujourd’hui. N’attendez pas trop longtemps, le dernier modèle pourrait disparaitre dans les heures à venir.

En ce moment, par défaut, vous allez recevoir en cadeau une coque de protection transparente. Cela dit, si le coloris violet ne vous plait pas, vous pouvez toujours prendre une seconde coque colorée. Si le Galaxy A52 4G est le moins cher, la version 5G propose des avantages en plus. On ne peut que vous conseiller celle-ci si vous êtes à la recherche d’un téléphone pour les 10 prochaines années.

Pour voir l’offre en cours, c’est ici :

Voir les offres sur Samsung