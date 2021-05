Légendes Pokémon Arceus présente un nouveau visuel et une date de sortie officielle

Le jeu open-world sera accessible dès le début de l’année prochaine sur Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà ouvertes.

Si le sympathique remake de New Pokémon Snap a connu un succès plutôt confidentiel auprès des fans, Légendes Pokémon Arceus fait indéniablement partie des titres les plus attendus de l’année prochaine. Annoncé le 26 février dernier pendant une conférence Pokémon Presents, l’open-world façon The Legend of Zelda Breath of the Wild ne s’était pas encore offert de date de sortie officielle. C’est désormais chose faite. Sans prévenir les joueurs, The Pokémon Company vient de confirmer la date de sortie officielle de son prochain RPG. Comme prévu, il faudra patienter encore un peu, puisque Légendes Pokémon Arceus ne sortira qu’au premier trimestre 2022, le 28 janvier 2021 précisément. En attendant de pouvoir se lancer dans l’aventure, les joueurs pourront tout de même se consoler en découvrant en avant-première la jaquette du jeu, qui sortira en exclusivité sur Nintendo Switch.

Un Sinnoh féodal en 3D

Pour rappel, Légendes Pokémon Arceus proposera pour la toute première fois dans l’histoire de la saga, une aventure en monde ouvert dans laquelle les joueurs pourront arpenter librement la région de Sinnoh, plusieurs siècle avant les évènements de Diamant et Perle. Contrairement aux épisodes principaux de la licence, où l’accent est mis sur les combats entre dresseurs, Légendes Pokémon Arceus mettra cette fois à l’honneur l’exploration de la région de Sinnoh, ainsi que sur le remplissage du Pokédex local, qui devrait compter pas moins de 210 Pokémon, dont les légendaires Dialga, Palkia, Giratina et Arceus.

En attendant de pouvoir évoluer dans un tout nouvel univers féodal en 3D, les joueurs et joueuses pourront aussi patienter en profitant des remakes Diamant Étincelant et Perle Scintillante, dont la date de sortie a été fixée au 19 novembre prochain.

